Материалы по заседанию Высшего Евразийского экономического совета

(г. Сочи, 11 октября 2017 года)

В Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В заседании приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Армении Серж Саргсян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, а также Президент Молдовы Игорь Додон.

Обсуждались актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. По итогам заседания подписан пакет документов.

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Заседание ВЕЭС в расширенном составе

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Рад вас всех ещё раз поприветствовать на нашей встрече, и в том числе нашего гостя - Президента Молдавии Игоря Николаевича Додона.

Только что в узком составе мы обсудили текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, подвели некоторые итоги интеграционной работы и приняли ряд важных решений. Можно с уверенностью сказать, что союз успешно функционирует и развивается.

Интеграция положительно сказывается на темпах экономического роста наших государств. Совокупный ВВП Евразийского экономического союза увеличился в текущем году на 1,8 процента. Позитивная динамика фиксируется в стратегических производственных отраслях: в промышленности рост составил 2,4 процента, в сельском хозяйстве - почти 1 процент, расширились грузовые, пассажирские перевозки соответственно на 6,9 и на 7,8 процента.

Возросли объёмы внешней торговли союза - плюс 26 процентов, а положительное сальдо экспортно-импортных операций превысило 77 миллиардов долларов. При этом доля машин, оборудования и транспортных средств достигла 17,5 процента. Удельный же вес энергетических товаров снизился до 28 процентов.

Товарооборот между государствами - членами Евразийского экономического союза увеличился в текущем году на 30 процентов. Это прямое следствие того, что мы создали в рамках союза единый рынок и общее экономическое пространство.

Убеждены, нужно продолжать системную работу по устранению ограничений, мешающих свободному передвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала между нашими государствами.

Следует ускорить разработку дорожной карты по ликвидации имеющихся пока ещё барьеров в сфере промышленности, агропромышленном комплексе, энергетике, техническом регулировании.

Государствам - членам Союза предстоит завершить все внутренние процедуры, чтобы, как запланировано, с 1 января будущего года вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В свою очередь, Евразийская экономическая комиссия должна заранее принять технические решения, необходимые для практического применения кодекса во внутрисоюзной торговле.

В ходе заседания в узком составе мы также утвердили новый важный документ, который называется «Основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года». Напомню, инициатива его разработки была выдвинута на заседании нашего Союза ещё в декабре прошлого года. Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки. Речь идёт о проведении согласованной со странами Союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты.

Отмечу, принимаемые нами сегодня решения о налаживании сотрудничества в области космических и геоинформационных услуг, а также об объединении действующих в государствах Евразийского экономического союза национальных систем дистанционного зондирования Земли также являются одним из очень важных наших решений.

В числе ключевых задач видим совершенствование кредитно-финансовой инфраструктуры Евразийского экономического союза. Предлагаем эффективнее задействовать потенциал Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации для обеспечения роста экономик наших стран, использовать специальные инвестиционные механизмы Евразийского банка и Стабфонда для укрепления финансовой устойчивости государств - членов Союза.

Особого внимания, как представляется, требуют вопросы, связанные с продвижением позиций Евразийского экономического союза на международной арене, развитием связи нашего объединения с другими государствами. В этом контексте считаем важным налаживать более тесную кооперацию с партнёрами из СНГ, которые не входят в Евразийский экономический союз. Мы сегодня достаточно подробно говорили об этом и о том, что нам нужно утвердить статус наблюдателя.

Стоит ускорить и уже начатый переговорный процесс о создании зон свободной торговли с теми странами, с которыми договорились выстраивать такую работу и с которыми Комиссия уже ведёт работу. Большое значение придаём подготовке проекта соглашений о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и этими странами.

В заключение хотел бы высказать признательность киргизским друзьям за большую работу, проделанную в ходе председательства Киргизии в органах Евразийского экономического союза в текущем году. В качестве следующего председателя Россия готова к интенсивному взаимодействию со всеми партнёрами по союзу в целях дальнейшего укрепления нашего интеграционного объединения.

Позвольте передать слово Президенту Армении Сержу Азатовичу Саргсяну.

С.Саргсян: Прежде всего, хочу ещё раз поблагодарить Владимира Владимировича за организацию сегодняшнего саммита, за тёплый приём. Также хочу поблагодарить киргизских коллег за председательство Кыргызстана в Евразийском союзе.

Уважаемые коллеги, почти за трёхлетний период функционирования Евразийского союза проделан немалый объём работы в части практической реализации на общем рынке принципов свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Постоянно пополняется договорно-правовая база, уже определены приоритеты союза, идёт совместная координация политики в важнейших отраслях экономики, последовательно расширяется охват многостороннего сотрудничества ЕАЭС.

За первые семь месяцев текущего года имеем рост по объёму взаимной торговли почти на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июле 2017 года к соответствующему периоду 2016 года зарегистрирован прирост экспортных поставок Республики Армения на рынок стран ЕАЭС на 29 процентов. Суммарный объём внешней торговли государств-членов с третьими странами увеличился более чем на 26 процентов. Владимир Владимирович привёл много цифр, которые подтверждают правильность принятого нами решения.

Необходимо закрепить эту тенденцию, обеспечив её устойчивый характер. Для этого, как нам представляется, необходимо, во-первых, продолжить совместную работу не только по части выявления, но и устранения имеющихся барьеров, обеспечить необходимые предпосылки для ведения бизнеса в условиях единых правил здоровой конкуренции.

Проводя работу по расширению договорной базы, необходимо сделать акцент на тех нормативных актах, после принятия которых хозяйствующие субъекты наших стран на практике ощутили бы обоснованность их принятия.

Во-вторых, ожидаем, что цифровая повестка дня должна способствовать продвижению транспарентности сотрудничества, повышению производительности, улучшению качества услуг. Разделяем актуальность вопроса и считаем, что его необходимо решить с учётом следующих моментов: оценки экономической обоснованности проектов, их интеграционной составляющей и значимости для экономик наших стран, с учётом положительного опыта реализации схожих проектов в государствах - членах союза, набора согласованных критериев, по которым можно оценивать соответствие проектов в интересах государств-членов и союза в целом.

Полагаю, что выработку цифровых решений можно начать со взаимного признания электронных счетов-фактур. Так как вопрос взаимного признания счетов-фактур является сквозным для целого ряда цифровых инициатив, включая прослеживание электронной торговли, предлагаю, чтобы правительства стран совместно с комиссией в возможно короткие сроки проработали этот вопрос. Важно также, чтобы все последующие действия по цифровой повестке отгородили бы бизнес от возможного увеличения несоразмерного административного и новых финансовых обременений.

Ещё одним шагом к укреплению ЕАЭС, и это третье, является сотрудничество на международном треке. Исходим из того, что как на уровне союза, так и в индивидуальном плане взаимодействие между различными интеграционными структурами - естественно, с соблюдением нами взятых обязательств - способно внести важный вклад в формирование взаимодополняющего и взаимовыгодного пространства без разделительных линий на благо всех государств.

С удовлетворением отмечаем принципиальное завершение переговоров по торгово-экономическому соглашению ЕАЭС - Китай. Это стало возможным благодаря накопленному нашими странами опыту двустороннего сотрудничества с Китаем. Считаем, что данный формат взаимодействия должен способствовать развитию сотрудничества с ЕАЭС, равно как и сотрудничество ЕАЭС по тому или иному направлению должно обогащать двусторонние отношения наших стран.

Считаем, что создание Единого евроазиатского торгово-экономического пространства и транспортного коридора возможно посредством реализации крупных инфраструктурных проектов, объединяющих ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь», с вовлечением всех стран союза. Это позволит минимизировать все имеющиеся инфраструктурные ограничения для интеграции и, как следствие, сформировать систему связанных транспортных путей.

Хотел бы также подтвердить настрой - я уверен, что это наша общая позиция, - на подписание в ближайшей перспективе соглашений с Ираном. Этот вопрос вчера был затронут руководством Исламской Республики Иран, Премьер-министром Армении. Я так понимаю, что они готовы продолжать переговоры и завершить в ближайшее время.

В заключение я хотел бы проинформировать вас, что вчера Конституционный суд Армении рассмотрел Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ будет в ближайшее время направлен в парламент на ратификацию. Рассчитываем, что и далее все вопросы будут решаться в наших странах в конструктивном ключе на благо наших народов и для процветания наших стран.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо.

Уважаемые коллеги, мы в узком составе договорились о том, что основные вопросы согласовали, тем не менее я Сержу Азатовичу слово предоставил. Если есть желание у других глав государств что-то сказать, дополнить - пожалуйста.

Александр Григорьевич.

А.Лукашенко: Уважаемый Владимир Владимирович, Ваше вступительное слово, исчерпывающее выступление, и та речь, с которой выступил Серж Азатович, не дают даже основания что-то новое сказать, поэтому я снимаю своё выступление.

В.Путин: Спасибо.

Нурсултан Абишевич.

Н.Назарбаев: Всё сказано. Мы обсудили подробно, договорились, что сейчас не будем обсуждать, а подпишем документы. Дадим Тиграну Суреновичу слово и будем подписывать документы, поскольку всё обсудили.

В.Путин: Пожалуйста, Киргизии есть что добавить, нет?

Игорь Николаевич.

И.Додон: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Уважаемые коллеги!

Во-первых, спасибо за приглашение на участие в качестве гостя, во второй раз уже, в заседании Высшего совета Евразийской экономической комиссии. Хочу отметить, что это соответствует ожиданиям большинства граждан Республики Молдова.

Хочу подтвердить позицию Республики Молдова. Мы настроены на сотрудничество с новыми интеграционными проектами, которые развиваются в рамках СНГ, и это, безусловно, Евразийский экономический союз.

Есть несколько этапов сотрудничества: это меморандум, наблюдатель, свободная торговля и членство. Мы сделали первый шаг - подписали меморандум. Мы готовы рассмотреть возможность подписания свободной торговли, безусловно, мы подали заявление для того, чтобы получить статус наблюдателя в Евразийской экономический комиссии, и подтверждаем нашу позицию. Надеюсь, что, когда будут приняты соответствующие регламенту процедуры, данное решение будет оформлено, потому что принципиально оно в Бишкеке уже было принято.

Спасибо большое.

В.Путин: Благодарю Вас.

Прошу Вас, Тигран Суренович.

Т.Саркисян: Уважаемые главы государств! Уважаемые участники заседания!

В узком составе мы обсудили всю повестку нашего заседания. Есть предложение: те вопросы, которые вынесены на обсуждение для широкого состава, принять без обсуждения.

Одновременно мы договорились, что следующее заседание Высшего Экономического совета будет весной следующего года.

Спасибо.

В.Путин: Подписываем документы.

(Идёт подписание документов.)

Т.Саркисян: Владимир Владимирович,мы завершили процедуру подписания.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Хочу всех вас поблагодарить за сегодняшнюю достаточно конструктивную, содержательную работу. В узком составе мы дискутировали практически по всем вопросам, глубоко погружались во все проблемы. Надеюсь, что такая же содержательная работа сохранится в будущем.

Хочу пожелать Комиссии, всем нашим коллегам, которые занимаются работой в рамках нашего объединения, в рамках нашего союза, так же интенсивно работать в будущем.

Россия берёт на себя обязанности председателя в следующем году. Заверяю вас, что мы будем делать всё, что от нас зависит, чтобы наше объединение развивалось, и развивалось успешно.

Нурсултан Абишевич сегодня предложил созвать и внеочередной саммит, посвящённый развитию цифровых технологий, цифровой экономики. Мы все это поддержали. Согласуем с Казахстаном время, место, с удовольствием примем участие.

Н.Назарбаев: Владимир Владимирович, это необязательно на саммите делать: это форум по вопросам цифровых технологий - мы можем на уровне экономистов стран это обсудить.

В.Путин: Да, давайте. Это тоже рабочий уровень, который позволит нам двигаться по этому важнейшему направлению. Давайте тогда в рабочем порядке обсудим это и сделаем.

Всех вас ещё раз благодарю. Спасибо.