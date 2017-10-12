Посещение участников Специальной экономической зоны «Астана новый город» АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ТОО «ComInvestGroup»

11 октября 2017 года, Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана, совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» и ТОО «Национальный центр аккредитации», с участием Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Дугалова Галымжана Тлектесовича посетили участников Специальной экономической зоны «Астана новый город»: АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ТОО «ComInvestGroup», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

Проводимая встреча была направлена на оказание всемерной поддержки предприятиям в решении проблем в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также на улучшение индикатора «Качество местных поставщиков на внутреннем рынке» рамках Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

В ходе посещения производственных предприятий Председатель Комитета, отметил, что деятельность Комитета направлена на повышение конкурентоспособности, безопасности и качества отечественной продукции.

По итогам данных встреч, представителями Комитета, Департамента и подведомственных организации Комитета, были разъяснены требования законодательства РК, в части метрологического обеспечения производства, порядка применения международных стандартов, подтверждения соответствия продукции, даны рекомендации по каталогизации продукции, по процедурам подтверждения соответствия продукции, также по использованию базы данных субъектов аккредитации Республики Казахстан и ЕАЭС и реестра ГСИ РК.