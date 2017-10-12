Группу угонщиков дорогих внедорожников поймали в Алматы

Полиция Алматы разоблачила преступную группу, угонявшую элитные внедорожники. В ее составе были 11 человек: 10 мужчин и 1 женщина, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Как отметил начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин, участники преступной группы действовали очень слажено, все преступления были заранее тщательно спланированы. Интересовали подозреваемых только дорогие внедорожники. Так, в сентябре они совершили угон двух машин марки Toyota Land Cruiser, 200-й модели.





"В обоих эпизодах фигуранты действовали поздно ночью. Чужие машины они вскрывали с помощью устройства по аварийному автозаводу, угоняли их за считанные минуты. Далее, как свидетельствуют результаты комплекса оперативных и специальных мероприятий, добытые преступным путем авто угонщики прятали в арендованных заранее гаражах. По одной из рабочих версий, в дальнейшем преступники планировали перебить данные узлов и агрегатов автомашин и сбыть их. На одно из угнанных авто покупатель нашелся быстро. Заведомо зная, что машина с криминальным прошлым, гражданин П., 1968 года рождения, купил ее за 13 тысяч долларов и спрятал", - сообщил детали дела Жанболат Зиадин.





Оперативники установили функции каждого члена этой преступной группы. В так называемый «штат» входили организатор, он же бухгалтер, отвечал за распределение денежных средств, исполнители и их помощники, наблюдатели, в чьи обязанности преимущественно входил поиск и подбор подходящего для угона авто, караул, присматривавший за гаражом с угнанной машиной и сбытчики.





"Отдельная роль отведена и скупщику, а также его соучастнику, которые, возможно, не впервые занимаются противоправными действиями. Их личности сейчас тщательно проверяются нами. Следует напомнить о наличии в уголовном законодательстве нормы, предусматривающей ответственность за скупку краденого. Прецеденты в нашей практике уже были, ранее о них не раз сообщалось", - рассказал спикер.





Подозреваемые, в том числе и скупщик, водворены в изолятор временного содержания ДВД. Работа по установлению их причастности к другим эпизодам продолжается. Угнанные машины после проведения необходимых процессуальных действий будут возвращены владельцам.



