Сенатор припомнил про непостроенный НПЗ

Перебои с топливом в Казахстане возникают систематически - это никак не решается.

На пленарном заседании сената парламента РК депутат Сансызбай Енсегенов обратился к главе правительства с вопросом по поводу так и непостроенного в Казахстане нового нефтеперерабатывающего завода. В частности, сенатора интересовали причины отказа от строительства , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В 2014 году Президент РК в своем послании отметил, что Казахстан в силе в достаточном количестве производить бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Глава государства подчеркнул этот вопрос. Однако наше правительство это проигнорировало и новый завод так и не построен в нашей стране. Если бы мы построили новый завод, то такого дефицита мы бы не испытывали. Не было бы удорожания ГСМ, так как оно ведет к удорожанию социально-значимых товаров», - сказал парламентарий, оглашая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.





Он также отметил, что сегодня в связи с дефицитом ГСМ принимаются определенные решения, но в то же время не предусматриваются системные меры по обеспечению рынка ГСМ на должном государственном уровне.





«Почему не ставится вопрос о строительстве нового завода по производству ГСМ?» - задался вопросом сенатор, попросив предоставить информацию о мероприятия, которые будут проводиться в этой сфере.





Как сказал депутат, вызывающая волнения среди казахстанцев ситуация на рынке ГСМ в РК происходит на системной основе.





«Ситуация, которая сегодня сформировалась, она очень непонятна для людей, населения. Сейчас у нас немало производится ГСМ и некоторые НПЗ проходят модернизацию. Также можно сказать, что модернизация производится несвоевременно, поэтому происходит сбой, из-за чего население испытывает дефицит в ГСМ», - заключил С. Енсегенов.





Ксения Давыдова, Астана