Пожар уничтожил главную достопримечательность Франкфурта-на-Майне — башню Гёте

43-метровая деревянная башня Гёте сгорела сегодня ночью в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau,

Сообщение о пожаре поступило примерно в 3:15 по местному времени (4:15 мск). На место были стянуты большие силы спасателей, однако к тому времени огонь полностью охватил конструкцию. Спасти башню Гёте уже не представлялось возможным, и всё, что могли сделать пожарные — перекрыть площадь, на которой она стоит, и не допустить распространение пламени на ближайшие постройки.



Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 октября 2017 г.

Возведённая в 1931 году башня считалась не только одной из главных достопримечательностей города и лучшей в нём смотровой площадкой, но и самой высокой деревянной конструкцией в стране.