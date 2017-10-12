Пожар уничтожил главную достопримечательность Франкфурта-на-Майне — башню Гёте
12 октября 2017, 12:02
Башня считалась самой высокой деревянной конструкцией в стране.
43-метровая деревянная башня Гёте сгорела сегодня ночью в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau, передает Life.ru.
Сообщение о пожаре поступило примерно в 3:15 по местному времени (4:15 мск). На место были стянуты большие силы спасателей, однако к тому времени огонь полностью охватил конструкцию. Спасти башню Гёте уже не представлялось возможным, и всё, что могли сделать пожарные — перекрыть площадь, на которой она стоит, и не допустить распространение пламени на ближайшие постройки.
Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb— Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 октября 2017 г.
Возведённая в 1931 году башня считалась не только одной из главных достопримечательностей города и лучшей в нём смотровой площадкой, но и самой высокой деревянной конструкцией в стране.
Эмила Сидорова
Фото с сайта ren.tv
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