На саммите СНГ Лукашенко жестко прокомментировал деятельность содружества

Заявления о востребованности СНГ нужно подкрепить конкретными действиями, прежде всего в экономической сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи в узком составе, передает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что прошел год со дня принятия в Бишкеке решения Совета глав государств об адаптации СНГ к современным реалиям. Документ содержит четкие установки по развитию и укреплению Содружества. Лидеры всех стран согласились с необходимостью сохранения организации.

«Но мы по-прежнему топчемся на месте. Заявление о востребованности Содружества нужно подкрепить конкретными действиями», - призвал президент.

Он обратил внимание, что цель практически каждого регионального объединения - взаимная открытость рынков и равные условия хозяйствования.

«Мы имеем для этого хорошую основу - договор о зоне свободной торговли. Он предусматривает, что одним из следующих шагов должно стать обеспечение равных условий доступа к госзакупкам. В прошлом году пятью государствами подписан протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок. Идет работа по его реализации. Под этим документом нет подписей отдельных глав государств: Казахстана, Молдовы и Украины. А это значит, что мы опять будем иметь изъятия, - констатировал Александр Лукашенко. - С одной стороны, заявляем об открытости в торговле, с другой - не допускаем друг друга к закупкам в госсекторе, формирующем крупную долю рынка».

Отдельный вопрос - создание зоны свободной торговли услугами.

«Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется. И так годами. У проекта координатора нет, а Исполком, откровенно говоря, с этой ролью не справился», - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства призвал обратить особое внимание на эти проблемы, ведь именно торговля и экономика являются фундаментом любых отношений.

«Реальное движение по двум направлениям, которые я обозначил, вдохнет в организацию жизнь. В противном случае СНГ так и будет оставаться в сфере благих намерений. Надо дать необходимые поручения нашим кабинетам министров, чтобы поднятые темы были рассмотрены», - сказал президент Беларуси.

Саммит СНГ в Сочи в очередной раз продемонстрировал, что в «товарищах согласья нет»: президенты Украины и Кыргызстана проигнорировали встречу, Назарбаев погрузился в себя, а Лукашенко в пух и прах раскритиковал Содружество за медлительность и неэффективность. По мнению Батьки, чтобы выйти из «сферы благих намерений» и что-то делать, СНГ нуждается в серьезной реформе, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты обратили внимание на то, что глава Белоруссии появился на саммите, засунув кисть руки глубоко под пиджак, словно раздумывая, подавать ее Владимиру Путину или нет. Пресса судачит, что между союзниками опять пробежала черная кошка: не случайно Батька во время учений «Запад-2017» отказался ехать на один с Путиным полигон и оказался единственным из лидеров, с кем российский президент не запланировал отдельную встречу в рамках саммита СНГ.

Что касается непосредственно саммита СНГ, то он традиционно производит сложное впечатление. С одной стороны, диалог лидеров постсоветских республик понятен и объясним. С другой — совершенно не ясно, о чем именно они договариваются, если, например, во внешнеторговом обороте РФ на страны Содружества приходится всего 12% (кстати, доля партнеров по ЕАЭС еще смешнее — 8,8%).

Вот и на этот раз среди 18 (!) документов, подписанных по итогам саммита, трудно выделить хоть один содержательный. «Это решения не нашего уровня — какие-то заявления и прочее! — не выдержал Александр Лукашенко. — Собираемся, делаем вид, что у нас все хорошо, а на самом деле эффективность очень низкая». Батька подчеркнул, что принципиальную важность для СНГ имеет торгово-экономическая тематика, в частности, соглашение о зоне свободной торговли, а также вопросы безопасности. «Но мы или боимся их поставить, или понимаем, что мы не сможем их решить», — посетовал он, призвав коллег провести серьезную структурную реформу СНГ.

Но его не услышали. В сухом остатке от саммита осталось два конкретных решения: провести следующую встречу в Душанбе и объявить 2019-й Годом книги.