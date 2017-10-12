Месси спел в раздевалке после победы над Эквадором

12 октября 2017, 12:05

Победа в заключительном матче южноамериканского отбора позволила аргентинцам выйти на ЧМ-2018.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с товарищами по команде отпраздновал победу над эквадорцами песней и танцами, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на странице в instagram одноклубника Месси по "Барсе" и товарища по национальной сборной Аргентины - Хавьера Маскерано.


Mas Unidos que nunca !!!!!

Публикация от Javier Mascherano (@mascherano14) Окт 10 2017 в 8:13 PDT

Напомним, победа в заключительном матче южноамериканского отбора позволила команде выйти на ЧМ-2018. Форварда сборной Аргентины Лионель Месси отличился хет-триком. Матч завершился со счетом 3:1.


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