Месси спел в раздевалке после победы над Эквадором
12 октября 2017, 12:05
Победа в заключительном матче южноамериканского отбора позволила аргентинцам выйти на ЧМ-2018.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с товарищами по команде отпраздновал победу над эквадорцами песней и танцами, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось на странице в instagram одноклубника Месси по "Барсе" и товарища по национальной сборной Аргентины - Хавьера Маскерано.
Напомним, победа в заключительном матче южноамериканского отбора позволила команде выйти на ЧМ-2018. Форварда сборной Аргентины Лионель Месси отличился хет-триком. Матч завершился со счетом 3:1.
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