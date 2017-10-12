Мать юного дзюдоиста избила проигравшего сына и заступившегося за него судью

Мать юного дзюдоиста, выступавшего на турнире в Новгородской области, набросилась на проигравшего сына, а затем атаковала судью. Видео появилось на YouTube-канале Judo Sambo, пишет Lenta.ru





На записи видно, как после окончания схватки женщина наносит ребенку несколько ударов руками по лицу. К ней подходит арбитр, но мать спортсмена нападает и на него. В ответ мужчина ее оттолкнул.









По информации портала «Великий Новгород.ру», женщина расстроилась из-за некорректного поведения сына. «Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец. Его мать это заметила, после чего решила проучить его», — рассказала тренер по дзюдо Виктория Чистякова.





По факту произошедшего проводится доследственная проверка.





Фото nordbess-news.cv.ua