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Казахстан с Норвегией наладят автомобильные перевозки

 

Соответствующий законопроект РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках» принят депутатами сената парламента РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2016 году объем перевозок грузов автотранспортном между Казахстаном и Норвегией увеличился на 53% и составил 1,5 тысячи тонн. Это более 100 рейсов. Проектом Соглашения устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ.

По его словам, согласно данному Соглашению двусторонние транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны или же из третьих стран осуществляются на разрешительной основе.

«Данные условия выгодны для казахстанских перевозчиков, так как в настоящее время грузоперевозки между двумя странами осуществляется переводчиками третьих стран, например, белорусскими и российскими транспортными компаниями», - уточнил глава ведомства.

В заключение он отметил, что ратификация данного Соглашения не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований.

 

Ксения Давыдова

 

12 октября 2017, 12:08
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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