Мусабаев: На то и щука, чтобы карась не дремал

Депутат сената парламента, экс-глава Казкосмоса Талгат Мусабаев на пленарном заседании палаты предложил выделить функции сертификации и надзора у комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Если говорить о гражданской авиации, то данные функции находятся в ведении одного ведомства. Комитет гражданской авиации МИР РК. Таким образом, один и тот же орган сертифицирует, а затем осуществляет надзор и контроль над своей же работой. Например, в составе правительства бывшего советского союза имелась структура - госавианадзор, которая осуществляла надзор всех авиационных происшествий во всех государственных ведомствах, имевших воздушные суда», - сказал он, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.





По его словам, при этом система надзора безопасности авиаполетов и расследование происшествий в бывшем СССР по признанию мировых экспертов считалась одной из самых эффективных и жестких в мире.





«Следует отделить функции сертификации от функции надзора и контроля», - считает Т. Мусабаев.





После заседания он прокомментировал свое предложение в кулуарах сената.





«Во всех приличных странах, которые имеют приличную авиацию функции сертификации и надзора, контроля разъединены и находятся в разных ведомствах. Желательно, чтобы орган, который осуществляет контроль и надзор за обеспечением безопасности полетов находился не в одном каком-то взятом министерстве и не в одном министерстве, потому что тот, кто сертифицирует воздушное судно, дает лицензию, а потом сам себя и проверяет. Конечно, у него все хорошо всегда будет», - подчеркнул Т. Мусабаев.





Парламентарий добавил, что бесконтрольность и получение такого плохого уровня безопасности полетов приводит к плачевным результатам.





«Вы видите, какое количество авиационных катастроф, которые происходят в нашей стране. Это очень плохой и низкий уровень безопасности. Есть мировая практика, которая говорит о том, чтобы разъединить эти функции и создать такой орган, чтобы он был над всеми видами авиации. Не только гражданской, заметьте. Всех видов: ведомственной, государственной. Конечно, многие будут сопротивляться, потому что никому не хочется, чтобы их кто-то сверху проверял. Потому что тогда они должны нести ответственность. Это очень серьезный вопрос», - заметил депутат.





« На этот вопрос должен будет дать ответ именно орган, который будет создан. Он должен быть создан, который будет определять не только уровень подготовки пилотов. Потому что не только от пилотов зависит безопасность полётов, но ещё и от инженерно-технического состава, диспетчерского, других обеспечивающих служб. Была такая пословица: на то и щука, чтобы карась не дремал. Этот госавианадзор, его должны бояться. Тогда и будет обеспечиваться безопасность полетов. Это будет правильное решение. И все здравомыслящие авиаторы, имеющие огромный опыт - не только я говорю, а те люди, которые всю жизнь отдали авиации », - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: Экспресс К



