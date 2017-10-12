Ж.Туймебаев: Хлопок, как бренд Южно-Казахстанской области должен быть конкурентоспособным

«Хлопок, как бренд Южно-Казахстанской области должен быть конкурентоспособным. Нам необходимо вывести новые сорта «белого золота», внедрив их в производство. В то же время, в этом направлении большую заслугу имеет «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства», - отметил аким области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Мактааральский район, передает пресс-служба акима ЮКО.









«Различные виды сельскохозяйственных культур выращиваются и в других регионах. 25% овощей, 70% винограда и 37% фруктов, производимых в республике, приходится на Южно-Казахстанскую область. Доля области в объеме производства по выращиванию хлопка в стране составляет 100%. Поэтому нам необходимо повысить эффективность производства «белого золота» за счет разработки качественных сортов и внедрения инновационных технологий в производство. Решая совместно проблемы в этой сфере, мы сможем увеличить продукцию», - сказал аким.









В поселке Атакент научно-исследовательский институт изучает более 10 сортов хлопчатника. Ученые вывели 12 сортов «белого золота» с высокой урожайностью - 5-6 ц / га, которые устойчивы к неблагоприятным факторам окружающей среды. А также внедрили в производство пять отечественных сортов хлопчатника. Интенсивная технология возделывания хлопчатника, разработанная учеными института, реализуется на площади 58,3 тыс. га хлопка, а технология обработки почвы на глубине 55-60 см внедрена на территории 57 тыс. га. Отметим, что из хлопкового волокна, семян получают хлопковые масла, мыла, в общей сложности более 1200 различных веществ.









Кроме того, в сельском районе Казыбек би глава региона ознакомился с работой вертикального дренажа, расположенного на глубине 57,6 метров. Работу вертикального дренажа обеспечивает насос ЭЦВ 12-210-15, который получает энергию из подстанции Амангельды. Всего в районе насчитывается 731 вертикальных дренажей, когда в республике их количество не превышает 300. Кроме того, 260 вертикальных дренажей, находящихся в республиканской собственности, функционируют. В случае, если работа этих вертикальных дренажей и коллекторных систем будет полностью восстановлена, проблема засоления земли будет решена, а плодородие почв будет увеличено в несколько раз.









Наряду с этим, в ходе рабочего визита в сельском округе Мактарал аким области посетил рисовые поля крестьянского хозяйства «Жаркын». Хозяйство, основанное в 1997 году, освоило 92,2 га земли.









На 72,2 га выращивают рис, а на 15 га хлопок.









В целом в районе рис выращивается на 1,5 тыс. га. С одного гектара крестьяне получают порядка 50-60 центнеров продукции.









Фото: Самат Мырзалиев



