Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ДВД: с начала года на дорогах Алматы выявлено свыше 186 тысяч нарушений ПДД

12 октября 2017, 12:25

Наиболее распространенное из них - нарушение правил обгона, маневрирования и рядности.

С начала года на дорогах Алматы выявлено свыше 186 тысяч нарушений ПДД, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В полиции предоставили статистику самых распространенных выявленных нарушений.

- управление машиной в нетрезвом состоянии – 903;

- управление с тонированными стеклами – 5 тысяч 189;

- управление машиной с нечитаемыми государственными номерами – 10 тысяч 457;

- управление без госномеров – 2 тысячи 179;

- управление машиной с подложными государственными номерами – 195;

- управление с не пристегнутым ремнем безопасности – 17 тысяч 862;

- нарушение правил проезда перекрестка – 2 тысячи 148;

- разговор по сотовому телефону по время управление ТС – 18 тысяч 150;

- нарушение правил парковки – 14 тысяч 467;

- парковка по знак «инвалид» - 154;

- нарушения ПДДЛ пешеходами - 11 тысяч 997;

- нарушение правил обгона, маневрирования и рядности – 107 тысяч 818;

- нарушение знаков и разметок – 34 тысяч 596;

- выезд на полосу встречного движения – 394;

- отсутствие технического смотра – 2 тысячи 273 и др.

«Алматы – мегаполис с большим автомобильным трафиком, с учетом также иногороднего транспорта, курсирующего по дорогам города. В этой связи каждый участник дорожного движения должен чувствовать за собой особую ответственность и на своем примере призывать окружающих к неукоснительном соблюдению правил дорожного движения. Важно помнить, что Ваша дорожная дисциплина является гарантом Вашей же личной безопасности!», - заявил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...