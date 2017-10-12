В Алматинской области нашли водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода

Сейчас подозреваемый находится под "обязательством о явке".

В Алматинской области полиция задержала водителя, сбившего насмерть человека и скрывшегося с места ДТП, передает передает Zakon.kz





По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, наезд на пешехода произошел 11 октября на автодороге «Кокпек-Кеген-Тюп» в Райымбекском районе. 31-летний житель села Каркара, попавший под колеса машины, скончался на месте.





Водитель машины скрылся с места происшествия, однако экспертам удалось обнаружить на месте ДТП кусочек обломанного бампера машины, по которому определили марку авто, а затем и его владельца.





«По частицам, обнаруженным на месте аварии, сотрудникам Райымбекского РОВД удалось установить марку скрывшегося авто, оказавшимся Volkswagen Passat. В итоге, проверив все автомашины этой марки, имеющиеся в ближайших населенных пунктах, оперативники задержали 28-летнего жителя с. Кегена, обоснованно подозреваемого в совершении смертельного наезда», - сообщили в пресс-службе областной полиции.





Сейчас задержанный мужчина дал признательные показания. И по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование по ст.345 УК РК.





«На время следствия в отношении подозреваемого сельчанина избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке». Его автомашина водворена на специализированную стоянку», - отметили в пресс-службе.