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Утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 358 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией» (не введен в действие)
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Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:
1) выбору земельного участка под строительство, проектированию, перепрофилированию, реконструкции и ремонту объектов;
2) водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;
3) содержанию и эксплуатации объектов, оборудования (в том числе к объектам мелкорозничной торговли и продовольственным рынкам);
4) приему, хранению, транспортировке, переработке (обработке) продовольственного (пищевого) сырья, расфасовке и реализации пищевой продукции;
5)сбору и хранению отходов потребления;
6) осуществлению производственного контроля, условиям труда и бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала.
В частности, указано, что на объектах, расположенных в жилых зданиях, не допускается оборудовать машинные отделения, холодильные камеры, грузоподъемники непосредственно под жилыми помещениями. В случае организации торговли мясом, получаемого тушами, полутушами и четвертинами, на объекте предусматривается помещение разрубочной с установкой в ней моечной раковины. Не допускается размещение разрубочной непосредственно под жилыми помещениями.
Прием пищевой продукции осуществляется на объектах встроенных в жилые здания при наличии специальных загрузочных помещений с торца жилого здания, не имеющего окон и (или) из подземных туннелей, и (или) со стороны автомагистралей. Завоз пищевой продукции в ночное время (с 23-00 до 6-00 часов) на объекты, встроенных, встроенно-пристроенных в жилые здания и здания иного назначения не проводится.
Продавец объекта мелкорозничной торговли:
1) содержит объект, прилегающую территорию в чистоте;
2) осуществляет прием и реализацию пищевой продукции при наличии товаросопроводительных документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, подтверждающих качество и безопасность;
3) обеспечивает соблюдение сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции;
4) соблюдает сроки реализации и требования отпуска пищевой продукции, при отпуске пользуется торговым инвентарем;
5) предохраняет пищевую продукцию от загрязнения;
6) носит чистую специальную одежду;
7) соблюдает правила личной гигиены;
8) имеет при себе личную медицинскую книжку по форме, утвержденной документами нормирования.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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