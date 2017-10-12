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Утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 358 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией» (не введен в действие)

Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:

1) выбору земельного участка под строительство, проектированию, перепрофилированию, реконструкции и ремонту объектов;

2) водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;

3) содержанию и эксплуатации объектов, оборудования (в том числе к объектам мелкорозничной торговли и продовольственным рынкам);

4) приему, хранению, транспортировке, переработке (обработке) продовольственного (пищевого) сырья, расфасовке и реализации пищевой продукции;

5)сбору и хранению отходов потребления;

6) осуществлению производственного контроля, условиям труда и бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала.

В частности, указано, что на объектах, расположенных в жилых зданиях, не допускается оборудовать машинные отделения, холодильные камеры, грузоподъемники непосредственно под жилыми помещениями. В случае организации торговли мясом, получаемого тушами, полутушами и четвертинами, на объекте предусматривается помещение разрубочной с установкой в ней моечной раковины. Не допускается размещение разрубочной непосредственно под жилыми помещениями.

Прием пищевой продукции осуществляется на объектах встроенных в жилые здания при наличии специальных загрузочных помещений с торца жилого здания, не имеющего окон и (или) из подземных туннелей, и (или) со стороны автомагистралей. Завоз пищевой продукции в ночное время (с 23-00 до 6-00 часов) на объекты, встроенных, встроенно-пристроенных в жилые здания и здания иного назначения не проводится.

Продавец объекта мелкорозничной торговли:

1) содержит объект, прилегающую территорию в чистоте;

2) осуществляет прием и реализацию пищевой продукции при наличии товаросопроводительных документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, подтверждающих качество и безопасность;

3) обеспечивает соблюдение сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции;

4) соблюдает сроки реализации и требования отпуска пищевой продукции, при отпуске пользуется торговым инвентарем;

5) предохраняет пищевую продукцию от загрязнения;

6) носит чистую специальную одежду;

7) соблюдает правила личной гигиены;

8) имеет при себе личную медицинскую книжку по форме, утвержденной документами нормирования.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

 

12 октября 2017, 11:20
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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