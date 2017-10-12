Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к: 1) выбору земельного участка под строительство, проектированию, перепрофилированию, реконструкции и ремонту объектов; 2) водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию; 3) содержанию и эксплуатации объектов, оборудования (в том числе к объектам мелкорозничной торговли и продовольственным рынкам); 4) приему, хранению, транспортировке, переработке (обработке) продовольственного (пищевого) сырья, расфасовке и реализации пищевой продукции; 5)сбору и хранению отходов потребления; 6) осуществлению производственного контроля, условиям труда и бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала. В частности, указано, что на объектах, расположенных в жилых зданиях, не допускается оборудовать машинные отделения, холодильные камеры, грузоподъемники непосредственно под жилыми помещениями. В случае организации торговли мясом, получаемого тушами, полутушами и четвертинами, на объекте предусматривается помещение разрубочной с установкой в ней моечной раковины. Не допускается размещение разрубочной непосредственно под жилыми помещениями. Прием пищевой продукции осуществляется на объектах встроенных в жилые здания при наличии специальных загрузочных помещений с торца жилого здания, не имеющего окон и (или) из подземных туннелей, и (или) со стороны автомагистралей. Завоз пищевой продукции в ночное время (с 23-00 до 6-00 часов) на объекты, встроенных, встроенно-пристроенных в жилые здания и здания иного назначения не проводится. Продавец объекта мелкорозничной торговли: 1) содержит объект, прилегающую территорию в чистоте; 2) осуществляет прием и реализацию пищевой продукции при наличии товаросопроводительных документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, подтверждающих качество и безопасность; 3) обеспечивает соблюдение сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции; 4) соблюдает сроки реализации и требования отпуска пищевой продукции, при отпуске пользуется торговым инвентарем; 5) предохраняет пищевую продукцию от загрязнения; 6) носит чистую специальную одежду; 7) соблюдает правила личной гигиены; 8) имеет при себе личную медицинскую книжку по форме, утвержденной документами нормирования. Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.