Как развернуться без штрафа?

Главное, чтобы манёвр не нарушал требования ниже приведённых пунктов ПДД.

Официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина на своей страничке в Facebook пояснила, можно ли разворачиваться по малому радиусу , сообщает , сообщает Zakon.kz





По ее словам, прежде всего, необходимо помнить, что в соответствии с п.8.6 ПДД перед разворотом (равно как и поворотом направо, налево) водитель заблаговременно занимает соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, в данном случае - левое крайнее положение.





Развороты по малому и большому радиусу осуществляются в разных ситуациях. Первый — когда дорога достаточно широка и в распоряжении водителя много места, а второй — на узких проезжих частях, где машину невозможно развернуть без выполнения дополнительной дуги ", - пишет она. "Также при развороте на перекрестке следует учитывать, что на перекрестках разворот запрещен по линии тротуаров или обочин ( пункт 8.12.1 ПДД). Кроме того, регулируемый пешеходный переход - это не перекресток! И на нем также разворот запрещен. Что касается разворота по малому или большому радиусу, то здесь выбор стоит только за водителем, так как независимо от траектории разворота (по малому или большому радиусу), НАРУШЕНИЙ ПДД НЕ УСМАТРИВАЕТСЯ. Главное, чтобы манёвр не нарушал требования выше приведённых пунктов ПДД.", - пишет она.





А как же пункт 8.7 ПДД, спросите вы, который гласит: поворот осуществляется таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения?





Она отметила, что разворот и поворот - два разных понятия. Разворот это не два поворота налево, а смена направления движения на противоположное. Анализируя текст ПДД, в частности главу 8, легко прийти к выводу, что поворот и разворот отдельные понятия. Так, например, в пункте 8.12 ПДД отдельно прописано, где запрещен именно РАЗВОРОТ.









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