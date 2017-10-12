Исследование: Главные люди для детей в Казахстане - Назарбаев, Головкин и родители
12 октября 2017, 12:53
В опросе приняли участие 1000 подростков.
Центр изучения общественного мнения презентовал исследование среди казахстанских детей в возрасте от 13 до 17 лет в ходе круглого стола в Астане, сообщает МИА «Казинформ».
Отвечая на вопрос: «Кто из деятелей культуры, спорта, науки, политики (прошлого и настоящего) влияет на твоё отношение к жизни?», большинство отметило Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, казахстанского боксера, чемпиона мира Геннадия Головкина и своих родителей.
В опросе приняли участие 1000 подростков из 46 населенных пунктов страны, в том числе 56% города, 41% - села.
Среди кумиров также такие личности, как Абай Кунанбаев, Александр Пушкин, Мукагали Макатаев, Сергей Есенин, Шокан Уалиханов, Димаш Кудайберген, Дарига Назарбаева, Роза Рымбаева, Лионель Месси, Майкл Джордан, Мухаммед Али, Серик Сапиев.
Фото: inform.kz
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