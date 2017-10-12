Состояние богатейшего жителя Китая оценили в $43 миллиарда
12 октября 2017, 13:09
Согласно данным "Хужунь", в настоящий момент на территории материкового Китая проживают 647 миллиардеров, что на 53 человека больше, чем в прошлом году.
Богатейшим жителем Китая, по данным исследовательской организации "Хужунь", стал глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в стране China Evergrande Group Сюй Цзяинь, его состояние составляет около 43 миллиардов долларов, передает РИА Новости.
В четверг исследовательская организация "Хужунь" (Hurun Research Institute) опубликовала рейтинг богатейших людей Китая. Первый рейтинг исследовательской организации "Хужунь" был опубликован в 1999 году.
На втором месте в рейтинге расположился основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние составляет 37 миллиардов долларов, что на 52% больше, чем годом ранее.
Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма в этом году не удержал второе место и оказался на третьей позиции. За последний год его состояние сократилось на 2%.
В прошлом году самым богатым жителем Китая был признан глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь, чье состояние на тот момент составляло 32,1 миллиарда долларов, в этом году он оказался лишь на пятой строчке. За последний год он потерял 23% состояния, которое в настоящий момент составляет 23 миллиарда долларов.
Согласно данным "Хужунь", в настоящий момент на территории материкового Китая проживают 647 миллиардеров, что на 53 человека больше, чем в прошлом году.
Фото © REUTERS / Stringer
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