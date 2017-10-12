Гибель россиянки в Доминикане попала на видео

В момент трагедии туристка находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской республике.





На кадрах видно, что перед трагедией девушка вела себя весьма раскрепощенно. Она находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.





В какой-то момент полуобнаженная туристка вылезла в правое боковое окно из машины. В этот момент ее сбил автобус.





Ранее сообщалось, что в Доминикане произошло ДТП, в результате которого скончалась российская туристка.







