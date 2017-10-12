|
В частности, предусмотрено
следующее обеспечение:
|
В системе обязательного медицинского страхования
|
1.Болезни системы кровообращения
|
1.
|
I10,
I15
|
Артериальная гипертензия
|
Все категории, состоящие
на диспансерном учете
|
2-4 степени риска; симптоматическая
артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек
|
Индапамид, таблетка,
капсула
|
C03BA11
|
Бисопролол, таблетка
|
C07AB07
|
Метопролол, таблетка
|
C07AB02
|
Амлодипин, таблетка
|
C08CA01
|
Эналаприл, таблетка
|
C09AA02
|
Периндоприл, таблетка
|
C09AA04
|
Фозиноприл, таблетка
|
C09AA09
|
Кандесартан, таблетка
|
C09CA06
|
Валсартан, таблетка
|
C09CA03
|
2.
|
I47, I48
|
Аритмии
|
Все категории, состоящие
на диспансерном учете
|
Фибрилляция предсердий
(пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения
радиочастотной аблации (РЧА)
|
Варфарин, таблетка
|
B01AA03
|
Дигоксин, таблетка
|
C01AA05
|
Пропафенон, таблетка
|
C01BC03
|
Амиодарон, таблетка
|
C01BD01
|
Бисопролол, таблетка;
|
C07AB07
|
Верапамил, таблетка,
капсула пролонгированного действия
|
C08DA01
|
3.
|
I50.0-I50.9,
I42
|
Хроническая сердечная
недостаточность
|
Все категории, состоящие
на диспансерном учете
|
II-IV функциональные
классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины
хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной
гипертензией и ишемической болезнью сердца
|
Дигоксин, таблетка
|
C01AA05
|
Торасемид, таблетка, в
том числе с пролонгированным высвобождением
|
C03CA04
|
Спиронолактон, таблетка,
таблетка, покрытая пленочной оболочкой, капсула
|
C03DA01
|
Бисопролол, таблетка
|
C07AB07
|
Рамиприл, таблетка,
капсула
|
C09AA05
|
Кандесартан, таблетка
|
C09CA06
|
Карведилол, таблетка
|
C07AG02
|
4.
|
I05-I09, I34-I39
|
Больные с
протезированными клапанами сердца
|
Все категории, состоящие
на диспансерном учете
|
Все стадии и степени
тяжести
|
Варфарин, таблетка
|
B01AA03
|
5.
|
I20- I25
|
Ишемическая болезнь
сердца
(кроме первых 6 месяцев
после перенесенного острого инфаркта миокарда)
|
Все категории, состоящие
на диспансер ном учете
|
Стенокардия напряжения, вариантная
стенокардия, постинфарктный кардиосклероз;
.
|
Клопидогрель, таблетка
|
B01AC04
|
Ацетилсалициловая
кислота, таблетка
|
B01AC06
|
Изосорбида динитрат,
аэрозоль, спрей подъязычный дозированный, таблетка пролонгированного
действия
|
C01DA08
|
Нитроглицерин, аэрозоль
подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная
|
C01DA02
|
Бисопролол, таблетка
|
C07AB07
|
Амлодипин, таблетка
|
C08CA01
|
Аторвастатин, таблетка
|
C10AA05
|
Пациентам с высоким
риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного
шунтирования
|
Тикагрелор, таблетка
|
B01AC24
Приказ вводится
в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.