 
Новости за сегодня

Утвержден Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (не введен в действие)

В частности, предусмотрено следующее обеспечение:

В системе обязательного медицинского страхования

1.Болезни системы кровообращения

1.

I10,

I15

Артериальная гипертензия

Все категории, состоящие на диспансерном учете

2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек

Индапамид, таблетка, капсула

C03BA11

Бисопролол, таблетка

C07AB07

Метопролол, таблетка

C07AB02

Амлодипин, таблетка

C08CA01

Эналаприл, таблетка

C09AA02

Периндоприл, таблетка

C09AA04

Фозиноприл, таблетка

C09AA09

Кандесартан, таблетка

C09CA06

Валсартан, таблетка

C09CA03

2.

I47, I48

Аритмии

Все категории, состоящие на диспансерном учете

Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)

Варфарин, таблетка

B01AA03

Дигоксин, таблетка

C01AA05

Пропафенон, таблетка

C01BC03

Амиодарон, таблетка

C01BD01

Бисопролол, таблетка;

C07AB07

Верапамил, таблетка, капсула пролонгированного действия

C08DA01

3.

I50.0-I50.9,

I42

Хроническая сердечная недостаточность

Все категории, состоящие на диспансерном учете

II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца

Дигоксин, таблетка

C01AA05

Торасемид, таблетка, в том числе с пролонгированным высвобождением

C03CA04

Спиронолактон, таблетка, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, капсула

C03DA01

Бисопролол, таблетка

C07AB07

Рамиприл, таблетка, капсула

C09AA05

Кандесартан, таблетка

C09CA06

Карведилол, таблетка

C07AG02

4.

I05-I09, I34-I39

Больные с протезированными клапанами сердца

Все категории, состоящие на диспансерном учете

Все стадии и степени тяжести

Варфарин, таблетка

B01AA03

5.

I20- I25

Ишемическая болезнь сердца

(кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)

Все категории, состоящие на диспансер ном учете

Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз;

.

Клопидогрель, таблетка

B01AC04

Ацетилсалициловая кислота, таблетка

B01AC06

Изосорбида динитрат, аэрозоль, спрей подъязычный дозированный, таблетка пролонгированного действия

C01DA08

Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная

C01DA02

Бисопролол, таблетка

C07AB07

Амлодипин, таблетка

C08CA01

Аторвастатин, таблетка

C10AA05

Пациентам с высоким риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного шунтирования

Тикагрелор, таблетка

B01AC24

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

 

12 октября 2017, 13:12
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код