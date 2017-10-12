Утвержден Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования

В частности, предусмотрено следующее обеспечение: В системе обязательного медицинского страхования 1.Болезни системы кровообращения 1. I10, I15 Артериальная гипертензия Все категории, состоящие на диспансерном учете 2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек Индапамид, таблетка, капсула C03BA11 Бисопролол, таблетка C07AB07 Метопролол, таблетка C07AB02 Амлодипин, таблетка C08CA01 Эналаприл, таблетка C09AA02 Периндоприл, таблетка C09AA04 Фозиноприл, таблетка C09AA09 Кандесартан, таблетка C09CA06 Валсартан, таблетка C09CA03 2. I47, I48 Аритмии Все категории, состоящие на диспансерном учете Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА) Варфарин, таблетка B01AA03 Дигоксин, таблетка C01AA05 Пропафенон, таблетка C01BC03 Амиодарон, таблетка C01BD01 Бисопролол, таблетка; C07AB07 Верапамил, таблетка, капсула пролонгированного действия C08DA01 3. I50.0-I50.9, I42 Хроническая сердечная недостаточность Все категории, состоящие на диспансерном учете II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца Дигоксин, таблетка C01AA05 Торасемид, таблетка, в том числе с пролонгированным высвобождением C03CA04 Спиронолактон, таблетка, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, капсула C03DA01 Бисопролол, таблетка C07AB07 Рамиприл, таблетка, капсула C09AA05 Кандесартан, таблетка C09CA06 Карведилол, таблетка C07AG02 4. I05-I09, I34-I39 Больные с протезированными клапанами сердца Все категории, состоящие на диспансерном учете Все стадии и степени тяжести Варфарин, таблетка B01AA03 5. I20- I25 Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда) Все категории, состоящие на диспансер ном учете Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз; . Клопидогрель, таблетка B01AC04 Ацетилсалициловая кислота, таблетка B01AC06 Изосорбида динитрат, аэрозоль, спрей подъязычный дозированный, таблетка пролонгированного действия C01DA08 Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная C01DA02 Бисопролол, таблетка C07AB07 Амлодипин, таблетка C08CA01 Аторвастатин, таблетка C10AA05 Пациентам с высоким риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного шунтирования Тикагрелор, таблетка B01AC24 Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.