Уровень счастья у казахстанских детей определили социологи
12 октября 2017, 13:21
Социологи считают необходимым информировать детей о телефоне доверия 111 Уполномоченного по правам ребёнка, куда они могут обратиться и обсудить свои проблемы.
Социологи Центра общественного мнения опросили более 2 тысяч детей из 46 городов и сел Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».
Детей в возрасте от 8 до 17 лет просили оценить, насколько счастливыми они себя чувствуют по 10-балльной шкале. Среднее значение оценки счастья равно 8,8 балла. Не чувствуют себя счастливыми порядка 3% детей, они поставили оценки от 1 до 3.
«Более счастливыми себя чувствуют дети в возрасте 8-12 лет, дети, проживающие в сёлах, и дети, воспитывающиеся в семьях с двумя родителями», - пояснила заместитель директора Центра Айжан Шабденова в ходе круглого стола по проблемам счастливого детства в Казахстане.
Также детям было предложено оценить свое здоровье. Как «хорошее» и «очень хорошее» отметили 89%. Ответы «очень хорошее» чаще всего характерны для ребят из полных семей, ответ «удовлетворительное» - из семей с одним родителем.
Переживает из-за какой-либо, на их взгляд, проблемы 58% детей. Их беспокоит качество образования, неопределенность своего будущего, оплата высшего образования, отсутствие кружков и секций, проблемы с ростом, с кожей, материальный достаток. При этом тенденция шире распространена среди городских детей в возрасте 13-17 лет, девочек, детей казахского этноса.
Социологи считают необходимым информировать детей о телефоне доверия 111 Уполномоченного по правам ребёнка, куда они могут обратиться и обсудить свои проблемы. Согласно исследованию, 72% не знают о его существовании, 88% детей не знают о сайте Уполномоченного по правам ребёнка www.bala.gov.kz.
Фото: газета "Литер"
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