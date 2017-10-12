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Самолет Air Astana долго не мог приземлиться в Китае из-за проблем с шасси

12 октября 2017, 13:22

По траектории видно, что самолет взлетел, сделал более 20 кругов и вернулся в аэропорт.

В китайском аэропорту самолет авиакомпании Air Astana долго не мог приземлиться из-за проблем с шасси, передает Zakon.kz.

Информацию об этом со ссылкой на китайские СМИ разместила на своей странице в Facebook Женни Жениш Кызы:

"30 минут назад китайские СМИ сообщили о том, что самолет Boeing 757 (Air Астана) находится в воздушном пространстве в города Xiamen City в Китае. У него проблема с шасси. Самолет все еще в воздухе, и китайский аэропорт готовится к аварийным работам на земле. К счастью, в этом самолете нет пассажиров".

Позже появилось обновление о том, что самолет благополучно приземлился.

Блогер и экономический обозреватель Денис Кривошеев, в свою очередь, в Facebook написал следующее:

"Тревожные новости подтверждаются: самолет авиакомпании AirAstana совершил аварийную посадку. Насколько я могу понять самолет авикомпании AirAstana вылетел из Международного аэропорта Гаоци (Gaoqi) в городе Сямэнь (Xiamen) и вернулся в порт. Как сообщают первые источники, проблема с шасси. По траектории видно, что самолет взлетел, сделал более 20 кругов и вернулся в порт. Ждем разъяснений".


фото: Денис Кривошеев, Airlines Inform

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