Самолет Air Astana долго не мог приземлиться в Китае из-за проблем с шасси

По траектории видно, что самолет взлетел, сделал более 20 кругов и вернулся в аэропорт.

В китайском аэропорту самолет авиакомпании Air Astana долго не мог приземлиться из-за проблем с шасси , передает , передает Zakon.kz





Информацию об этом со ссылкой на китайские СМИ разместила на своей странице в Facebook Женни Жениш Кызы:





"30 минут назад китайские СМИ сообщили о том, что самолет Boeing 757 (Air Астана) находится в воздушном пространстве в города Xiamen City в Китае. У него проблема с шасси. Самолет все еще в воздухе, и китайский аэропорт готовится к аварийным работам на земле. К счастью, в этом самолете нет пассажиров".





Позже появилось обновление о том, что самолет благополучно приземлился.





Блогер и экономический обозреватель Денис Кривошеев, в свою очередь, в Facebook написал следующее:





"Тревожные новости подтверждаются: самолет авиакомпании AirAstana совершил аварийную посадку. Насколько я могу понять самолет авикомпании AirAstana вылетел из Международного аэропорта Гаоци (Gaoqi) в городе Сямэнь (Xiamen) и вернулся в порт. Как сообщают первые источники, проблема с шасси. По траектории видно, что самолет взлетел, сделал более 20 кругов и вернулся в порт. Ждем разъяснений".





фото: Денис Кривошеев, Airlines Inform