Адвокат из Астаны Толеген Шаиков считает, что ордер служит ничем иным, как унижением адвоката в выполнении его функций, сообщает Zakon.kz





Перед общеказахстанским съездом адвокатов Толеген Шаиков предлагает обсудить вопрос адвокатских ордеров. По его мнению, ордер казахстанского адвоката - одно из советских наследий, выражение формы недоверия адвокату со стороны государства, - считает он. "Ордера остались только в таких «демократических» странах как Россия, Беларусь, Казахстан, Литва. Для чего он нужен? Раньше это нужно было для контроля адвоката в уголовном деле, на каком основании адвокат «влез» в дело и «путается под ногами». Сейчас ордера требуют везде, при посещении СИЗО, тюрем, при подаче адвокатских запросов, участии в суде, при защите в полиции. Если у адвоката не окажется под рукой бланк ордера, его вполне законно можно выставить за дверь. Он вроде и адвокат, но вроде и не совсем адвокат", комментирует он и отмечает, что на изготовление адвокатских ордеров тратятся значительные средства, их делают на бумаге с водяными знаками и типографским способом, и их не подделывают. Во всяком случае, ему такие случаи неизвестны.





В то же время ордер не панацея, даже если он и есть у тебя, то это еще не говорит о том, что подследственный тем самым автоматически выражает свое согласие на защиту этим адвокатом. Нет, при этом он все равно обязательно должен подтвердить, выразить свое согласие.





Толеген Шаиков убежден, что ордер служит ничем иным, как унижением адвоката в выполнении его функций: «Нет ордера под рукой - не адвокат. А если адвокат удалился от своей коллегии, не может получить, либо истратил запас ордеров? Получается как боец на поле боя без патронов - легкая мишень для насмешек».





На его взгляд, ордер вполне может заменить уведомительная надпись адвоката в свободной форме с его подписью. «Нам надо отказаться от этого наследия совка», заявил правозащитник. Многие его коллеги поддерживают такое предложение. Например, Назым Омарова из Кокшетау пишет: "Согласна 100%!!! Получила письмо из ИВС (на адрес коллегии) от неизвестного мне задержанного лица. Просил обеспечить встречу со мной. А меня не впустили без ордера! Как я могу выписать ордер, если не знаю, соглашусь его защищать или нет?! Рекомендовали встретиться с его родными. А я их как должна найти, и нужно ли им это? Есть ли они у него вообще! Ущемляет конституционные права граждан!".





К слову, за отмену ордеров, которые подписывает коллегия и без которых адвокат не может приступить к работе по начатому делу, ратует и директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов





Торгын Нурсеитова



