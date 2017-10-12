Сыновья казахстанских политиков, идущие по стопам отцов
12 октября 2017, 13:43
Часто на выбор профессии человека оказывают влияние его родители.
В Казахстане можно встретить трудовые династии учителей, музыкантов или врачей. Но в политике всё иначе. В основном дети политиков выбирают другие сферы деятельности. Несмотря на это, в Казахстане есть несколько сыновей известных госслужащих, которые идут по стопам своих отцов, передает Zakon.kz.
Так, на прошлой неделе стало известно о назначении заместителя министра обороны РК. Им стал Алтынбаев Муслим Мухтарович.
Его отец Мухтар Алтынбаев дважды занимал пост министра обороны РК: с 1996 по 1999 годы и с 2001 по 2007 годы. Мухтар Алтынбаев также являлся экс-депутатом Сената Парламента РК.
Муслим Мухтарович родился 19 января 1966 года в Караганде. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков, курсы Института Комитета национальной безопасности РК, Военно-дипломатическую академию МО РФ, а также Национальный университет обороны ВС США.
В разные годы Муслим Алтынбаев был помощником военного атташе Посольства РК в США, заместителем председателя Комитета начальников штаба МО РК, начальником главной военной инспекции министерства, замначальника Генерального штаба ВС РК и заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.
Еще один сын политика - аким Турксибского района города Алматы Кулагин Павел Сергеевич. Его отец Кулагин Сергей Витальевич является акимом Акмолинской области.
Родился Павел Сергеевич 21 апреля 1986 года. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и РАГС при Президенте РФ. Начинал работать Павел Кулагин в коммерческих структурах. Затем был главспецом Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области, главным инспектором, советником акима, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астаны, заместителем акима района «Есиль» столицы, акимом района «Алматы» и «Сарыарка» города Астаны, государственным инспектором Администрации Президента РК.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Итальянской Республике, Республике Мальта, Республике Сан-Марино Сергей Нуртаевич Нуртаев, также является сыном политика.
Его отец Нуртай Абыкаев - экс-депутат Сената Парламента РК. В разные годы Абыкаев занимал должности первого помощника президента РК, председателя Комитета национальной безопасности РК, был первым вице-министром иностранных дел РК, руководителем Администрации Президента РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в РФ.
Сергей Нуртаевич Нуртаев родился 6 ноября 1974 года в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Работал консулом РК в г. Абердин (Шотландия), генеральным консулом РК в г. Санкт-Петербург, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Греческой и Итальянской Республиках.
Отец Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике и Словацкой Республике по совместительству Абдыкаримова Сержана Оралбаевича также был депутатом Сената Парламента РК.
Отец Сержана Оралбаевича - Абдыкаримов Оралбай Абдыкаримович занимал должности руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК, руководителя Администрации Президента РК, председателя Высшего дисциплинарного совета РК, председателя Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией. Также он был государственным секретарем РК и советником президента Казахстана.
Абдыкаримов Сержан родился 11 мая 1976 года в Караганде. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК. Работал в разные годы временным поверенным в делах Республики Казахстан в Болгарии, послом по особым поручениям - директором департамента ОБСЕ Министерства иностранных дел РК, председателем Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию МИД РК.
Фото: bnews.kz, inform.kz, kursiv.kz, hommes.kz
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