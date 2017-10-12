Сыновья казахстанских политиков, идущие по стопам отцов

Часто на выбор профессии человека оказывают влияние его родители.

В Казахстане можно встретить трудовые династии учителей, музыкантов или врачей. Но в политике всё иначе. В основном дети политиков выбирают другие сферы деятельности. Несмотря на это, в Казахстане есть несколько сыновей известных госслужащих, которые идут по стопам своих отцов , передает , передает Zakon.kz













Его отец Мухтар Алтынбаев дважды занимал пост министра обороны РК: с 1996 по 1999 годы и с 2001 по 2007 годы. Мухтар Алтынбаев также являлся экс-депутатом Сената Парламента РК.





Муслим Мухтарович родился 19 января 1966 года в Караганде. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков, курсы Института Комитета национальной безопасности РК, Военно-дипломатическую академию МО РФ, а также Национальный университет обороны ВС США.





В разные годы Муслим Алтынбаев был помощником военного атташе Посольства РК в США, заместителем председателя Комитета начальников штаба МО РК, начальником главной военной инспекции министерства, замначальника Генерального штаба ВС РК и заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

















Родился Павел Сергеевич 21 апреля 1986 года. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и РАГС при Президенте РФ. Начинал работать Павел Кулагин в коммерческих структурах. Затем был главспецом Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области, главным инспектором, советником акима, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астаны, заместителем акима района «Есиль» столицы, акимом района «Алматы» и «Сарыарка» города Астаны, государственным инспектором Администрации Президента РК.





Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Итальянской Республике, Республике Мальта, Республике Сан-Марино Сергей Нуртаевич Нуртаев , также является сыном политика.









Его отец Нуртай Абыкаев - экс-депутат Сената Парламента РК. В разные годы Абыкаев занимал должности первого помощника президента РК, председателя Комитета национальной безопасности РК, был первым вице-министром иностранных дел РК, руководителем Администрации Президента РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в РФ.





Сергей Нуртаевич Нуртаев родился 6 ноября 1974 года в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Работал консулом РК в г. Абердин (Шотландия), генеральным консулом РК в г. Санкт-Петербург, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Греческой и Итальянской Республиках.





Отец Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике и Словацкой Республике по совместительству Абдыкаримова Сержана Оралбаевича также был депутатом Сената Парламента РК.









Отец Сержана Оралбаевича - Абдыкаримов Оралбай Абдыкаримович занимал должности руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК, руководителя Администрации Президента РК, председателя Высшего дисциплинарного совета РК, председателя Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией. Также он был государственным секретарем РК и советником президента Казахстана.





Абдыкаримов Сержан родился 11 мая 1976 года в Караганде. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК. Работал в разные годы временным поверенным в делах Республики Казахстан в Болгарии, послом по особым поручениям - директором департамента ОБСЕ Министерства иностранных дел РК, председателем Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию МИД РК.



