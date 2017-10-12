Во Франции экологи проникли на АЭС и запустили салют

Ранее Greenpeace опубликовала доклад, в котором предупредила об опасности атак на атомные станции Франции и Бельгии из-за низкого уровня их защиты. Как указано в докладе, особую тревогу экспертов вызывает уровень безопасности бассейнов с ядерными отходами, это в случае нападения может спровоцировать аварию.

"Наши активисты проникли на территорию АЭС Каттеном в Мозеле", — сообщается в аккаунте организации в Twitter. К публикации прикреплена фотография салюта.





Представитель атомного подразделения Greenpeace Янник Русселе в эфире радиостанции France Info рассказал, что активисты не только смогли проникнуть на территорию станции, но и запустить салют рядом с бассейном выдержки отработавшего топлива. "Мы проникли на территорию АЭС и запустили салют около бассейна… Салют длился две с половиной минуты… Этими действиями мы, очевидно, хотели потрясти умы и показать, что эти предприятия невероятно уязвимы", — заявил он.



