В России многодетная мать несколько месяцев прятала тело новорождённого сына под крыльцом
12 октября 2017, 14:16
38-летняя жительница Берёзовского предстанет перед судом по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".
Многодетную мать обвинили в убийстве маленького сына, как только он родился. Так, в местной прокуратуре сообщили, что женщина никому не сказала, что беременна, самостоятельно родила мальчика, а затем вынесла его в сени и оставила там до тех пор, пока он не скончался от холода, пишет Life.ru.
Затем местная жительница спрятала тело мальчика под крыльцом и хранила его до тех пор, пока не пришло тепло.
Спустя несколько месяцев после убийства женщина отнесла убитого сына на свалку.
Тело мальчика нашла его сестра, когда гуляла с подругой. Девочка тут же сообщила обо всём взрослым, которые и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к смерти мальчика причастна его мама.
Сама женщина объяснила, что у неё уже есть пять детей и шестого у неё не было возможности воспитывать.
Правоохранители предъявили ей обвинение по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Ольга Янковская
Фото: flickr.com/Andrey Larin
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