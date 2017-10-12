Проблемы предпринимателей в сфере растениеводства подняли сенаторы

Ввиду отсутствия защиты прав на новые сорта растений, иностранные селекционеры не намереваются сотрудничать с резидентами государства.

Депутат сената С.Джаксыбеков обратился к премьер-министру РК Б.Сагинтаеву с запросом, в котором поднял проблемы предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства, возделывающих такие сельскохозяйственные культуры, как пшеница, ячмень, лен, рапс и другие, сообщает Zakon.kz.





«В настоящее время отечественные компании столкнулись с такой проблемой, как отказ со стороны многих иностранных семеноводческих хозяйств и научно-исследовательских институтов поставлять им семена, обосновывая это тем, что Республика Казахстан не присоединилась к Международной конвенции по охране новых сортов растений (Париж, 1961г.) и не является членом Международного союза по охране новых сортов растений», - сказал сенатор.





Он пояснил, что данная организация создана с целью обеспечения признания ее членами достижений селекционеров, занимающихся выведением новых сортов растений путем предоставления им права интеллектуальной собственности.





«Ввиду отсутствия защиты прав на новые сорта растений, иностранные селекционеры не намереваются сотрудничать с резидентами государства, не присоединившегося к Международной конвенции по охране новых сортов растений. Следовательно, сложившаяся ситуация препятствует поступлению в Казахстан мировых селекционных достижений и технологий и негативно сказывается на развитии аграрного сектора страны», - говорится в запросе.





В связи с чем депутаты попросили главу правительства рассмотреть возможность проведения работы соответствующими государственными органами по вступлению республики в Международный союз по охране новых сортов растений и присоединению к Международной конвенции по охране новых сортов растений.





Депутатский запрос также подписала Дарига Назарбаева.



