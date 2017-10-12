Минюст США выделил Неваде миллион долларов после бойни в Лас-Вегасе
12 октября 2017, 14:20
Деньги пойдут на отлаживание системы безопасности и покрытие расходов в результате массового расстрела.
Министерство юстиции США выделило штату Невада 1 миллион долларов после стрельбы в Лас-Вегасе, передает телеканал "Россия 24".
Деньги пойдут на отлаживание системы безопасности и покрытие расходов в результате массового расстрела.
Президент США Дональд Трамп отметил работу спецслужб во время происшествия. Инцидент произошел 1 октября. Мужчина открыл стрельбу из гостиничного номера по участникам кантри-фестиваля. 59 человек были убиты, более пятисот получили ранения.
"Мы простая и скромная американская семья. Деньги для нас совсем не главное. Мы хотим изменить систему безопасности. Если мы идем на мероприятие, нам важно знать, что мы будем защищены. Когда мы собираемся в местах массового скопления людей, безопасность должна стоять на первом месте. Наш мир изменился и поэтому необходимо поменять и систему защиты", — говорит мать одного из погибших во время стрельбы Хизер Селкен.
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