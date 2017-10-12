Фамилию 22-летнего павлодарца увековечат на Марсе

Предложение увековечить свое имя Дамир получил письмом по почте. Но сделать это, по словам молодого астронома, может каждый землянин, отправив свои данные на официальный сайт организации

Как сообщается на сайте лаборатории НАСА, в мае 2018 года с мыса Каннаверал стартует космический корабль InSight со спутником, предназначенным для исследования поверхности Марса. Имена жителей земли, в том числе и Дамира, будут внесены в кремниевый чип, который отправится путешествовать вокруг Красной планеты.





Миссия корабля InSight займется изучением кратеров, оставленных на поверхности планеты метеоритами, а также смонтирует сейсмометр с погружным зондом, позволяющих исследовать глубинное устройство Красной планеты.





«Я с 15 лет активно участвую в программах НАСА по изучению космоса. На моем счету более пяти тысяч обработанных снимков с телескопов Cassini и HAARPS по программе Milky Way для изучения инородных тел, объектов, поиска инопланетной жизни, формирования карты туманностей и изучения процесса образования новых звезд, сигналов пульсара, поиск двойных звезд и экзопланет. В программе Milky Way участвует около 800 тысяч жителей планеты Земля», - рассказал Дамир Бекбаев.





Как отмечает мама волонтера НАСА Жанна Бекбаева, ее сын мечтал о такой возможности с детства, а любимой книгой Дамира всегда была космическая энциклопедия.





«Несмотря на то, что здоровье не позволяет Дамиру самому стать космонавтом, свое увлечение космосом молодой человек воплощает во множество других проектов. К тому же часто переписывается и поддерживает связь с космонавтом Айдыном Аимбетовым. Дамир много работает и читает, увлекается авиамоделированием, ракетостроением. Свои первые исследования он проводил в планетарии, в клубе юных астрономов «Антарес» Дворца школьников имени Катаева. В составе казахстанской делегации участвовал в международном форуме «СибАстро» в Новосибирске. В этом году Дамир окончил ИнЕУ, получив профессию юриста. Будучи студентом, он защитил несколько уникальных проектов, в том числе изобрел модель гидрогенератора», - поделилась Жанна Бекбаева.





Кроме астрономии, волонтер НАСА Дамир Бекбаев увлекается хоккеем и активно интересуется темой развития нанотехнологий.