Избраны новые судьи Верховного суда

На пленарном заседании Сената Парламента РК избраны на должности судей Верховного суда РК Гульмира Жусупбекова и Аскаржан Кенжегарин, сообщает МИА «Казинформ».

Председатель Высшего судебного совета РК Анатолий Смолин, представляя кандидатуры, предложенные Президентом РК, отметил, что Жусупбекова Гульмира Кокановна работает в суде Астаны, имеет стаж работы более 19 лет.

Кенжегарин Аскаржан Капезович работает председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда города Астана, стаж работы составляет 25 лет.

«Оба они имеют значительный опыт судейской работы и высокий уровень профессиональной квалификации, что позволит им должным образом осуществлять полномочия судей Верховного суда. Прошу поддержать представление главы государства на должность судей Верховного суда Жусупбековой Гульмиры Кокановны и Кенжегарина Аскаржана Капезовича», - сказал А. Смолин.

В открытом голосовании сенаторы единогласно поддержали предложенные кандидатуры. После избрания состоялась церемония принятия присяги вновь избранными судьями Верховного суда РК.