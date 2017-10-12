В Air Astana рассказали, почему самолет долго кружил над аэродромом в Китае
12 октября 2017, 14:34
В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности.
В Департаменте корпоративных коммуникаций Air Astana прокомментировали инцидент, произошедший 12 октября в КНР, передает Zakon.kz.
"Сегодня, 12 октября, самолет «Эйр Астаны», только что прошедший плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в г.Сямынь (Китай), выполнял перегоночный рейс в Алматы (без пассажиров и груза). После взлета в 08:00 по алматинскому времени и уборки шасси сработала индикация о неубранных шасси. Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов", - сообщили в авиакомпании.
Boeing совершил посадку в штатном режиме в 12:20 час. по времени Алматы.
На авиалайнере находились 2 пилота и 2 инженера. В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности.
Напомним, казахстанцев встревожили сообщения о том, что вылетевший из аэропорта в Китае самолет вернулся обратно и долго кружил в воздухе. Отмечалось, что это произошло из-за неисправности шасси.
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