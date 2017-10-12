В Темиртау из-за воспламенения газа шестеро металлургов получили ожоги

В Темиртау сегодня, 12 октября, во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы

, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АО «АрселорМиттал Темиртау».