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В Темиртау из-за воспламенения газа шестеро металлургов получили ожоги

12 октября 2017, 14:39

Ведется расследование.

В Темиртау сегодня, 12 октября, во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение АО «АрселорМиттал Темиртау».

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы города Темиртау, трое – в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии им.Макажанова", - говорится в сообщении.

По данному факту ведется расследование.

Фото: inform.kz

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