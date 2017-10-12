Девушки отдавали миллионы, чтобы выйти замуж за «влиятельного» алматинца

Известную всем поговорку, что женщины любят ушами, еще раз подтвердили алматинки, которые готовы были на все ради мужчины их мечты , передает , передает patrul.kz





Несколько алматинок, которые, очевидно, мечтали о семье, детях и надежном плече супруга, на личном примере убедились, что нельзя быть излишне доверчивыми. Симпатичный мужчина знакомился с ними, а после нескольких встреч давал понять, что не прочь узаконить отношения – под марш Мендельсона поклясться в вечной любви и прожить вместе всю жизнь. А чтобы слова имели больше веса, приглашал девушек и женщин на встречу со своими родителями якобы, чтобы воочию представить им невесту. Этому всему предшествовали посиделки в дорогих барах и роскошных ресторанах. Аферист выдавал себя за успешного и влиятельного мужчину.





Когда таким образом «обработанные» жертвы окончательно теряли бдительность, махинатор выуживал из их карманов деньги – огромные суммы. Свои миллионы дамы отдавали по доброй воле. Герой-любовник говорил, что они нужны якобы на покупку жилья, земли и автомашины. Он также предлагал некоторым «возлюбленным» высокие должности, за которые якобы надо было «заплатить».



