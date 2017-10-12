Девушки отдавали миллионы, чтобы выйти замуж за «влиятельного» алматинца
12 октября 2017, 14:51
Аферист выдавал себя за успешного и влиятельного мужчину.
Известную всем поговорку, что женщины любят ушами, еще раз подтвердили алматинки, которые готовы были на все ради мужчины их мечты, передает patrul.kz.
Несколько алматинок, которые, очевидно, мечтали о семье, детях и надежном плече супруга, на личном примере убедились, что нельзя быть излишне доверчивыми. Симпатичный мужчина знакомился с ними, а после нескольких встреч давал понять, что не прочь узаконить отношения – под марш Мендельсона поклясться в вечной любви и прожить вместе всю жизнь. А чтобы слова имели больше веса, приглашал девушек и женщин на встречу со своими родителями якобы, чтобы воочию представить им невесту. Этому всему предшествовали посиделки в дорогих барах и роскошных ресторанах. Аферист выдавал себя за успешного и влиятельного мужчину.
Когда таким образом «обработанные» жертвы окончательно теряли бдительность, махинатор выуживал из их карманов деньги – огромные суммы. Свои миллионы дамы отдавали по доброй воле. Герой-любовник говорил, что они нужны якобы на покупку жилья, земли и автомашины. Он также предлагал некоторым «возлюбленным» высокие должности, за которые якобы надо было «заплатить».
Получив свое, мужчина разрывал отношения и скрывался из виду. Девушки, поняв, что произошло, обращались в полицию с заявлением. На сегодня известно о 6-ти установленных эпизодах мошенничества, которые произошли в Алмалинском районе. Кстати, в отношении задержанного ведется расследование и в Ауэзовском РУВД.
В связи с процессуальной необходимостью сотрудники УВД Алмалинского района просят всех, кто пострадал от неправомерных действий подозреваемого в мошенничестве Талгата Апушева, 28.09.1977 г.р., позвонить по телефонам: 8 (727) 254-46-12, 254-46-66, сот. тел.: 8-700-777-02-65, 8-747-229-05-28.
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