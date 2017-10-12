Нурали Алиев встретился с победителями международного IТ-конкурса в Кремниевой долине

Участницы продемонстирировали Алиеву свои мобильные приложения «QamCare» и «GoWaco».

С этого года конкурс по программированию «Technovation challenge» в Казахстане будет проводится благотворительным фондом ZHANARTU.





Сегодня в Астане алматинские школьницы, финалистки международного IT-конкурса «Technovation challenge», встретились с основателем благотворительного фонда «ZHANARTU» Нурали Алиевым.





Ключевой целью благотворительного фонда «ZHANARTU» является поддержка талантливого молодого IT-поколения Казахстана.





В ходе встречи Нурали Алиев отметил, что «Technovation challenge стал первым проектом его благотворительного фонда, который начался с триумфальной победы казахстанской команды. Это хороший показатель того, что у Казахстана есть уверенное IT-будущее».





Он также поблагодарил за качественную организацию этого конкурса региональных амбассадоров «Technovation» в Казахстане.





В свою очередь, участницы продемонстирировали ему свои мобильные приложения «QamCare» и «GoWaco», которые принесли казахстанским девушкам известность и признание на международном IT-рынке.





Как признался позже участницам Н.Алиев: «Меня очень радует тот факт, что многие из вас видят себя профессионально именно в IT-индустрии. 20 лет назад никто бы никогда не поверил, что школьницы из Казахстана могут самостоятельно обучиться программированию и с нуля создать качественное мобильное приложение, которое высоко оценят эксперты в Кремниевой долине».





В ходе беседы девочки поделились своими впечатлениями о поездке в Сан-Франциско, своими планами на будущее и обсудили IT-проекты, которые возможно применить в Казахстане.





Напомним, впервые в истории казахстанская команда «/flash» заняла первое гран-при место за разработку мобильного приложения «QamCare» на международном IT-конкурсе «Technovation challenge».



