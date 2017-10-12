В ЮКО городище Ханкорган станет музеем под открытым небом
12 октября 2017, 15:01
Аким области дал конкретные указания по восстановлению исторических памятников в регионе.
Городище Ханкорган Южно-Казахстанской области станет музеем под открытым небом, в ближайшем будущем будут полностью проведены археологические раскопки, реставрационные и природоохранные работы. Об этом сегодня в Сайрамском районе в городище Ханкорган на прошедшем собрании по вопросам восстановления памятников археологии, истории Южного региона сообщил аким области Жансеит Туймебаев. В совещании приняли участие руководители соответствующих управлений, специалисты и ученые-археологи. Цель встречи - развитие археологических, исторических мест в рамках проекта «Сакральные география Казахстана», отмеченного в программной статье Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», передает пресс-служба акима ЮКО.
В Южно-Казахстанской области сконцентрировано большое количество памятников архитектуры и археологии, которые имеют особое значение для истории и культуры нашей страны.
«Сегодня мы осмотрели городище Ханкорган и собрались здесь, чтобы обсудить реализацию программной статьи Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение» в нашем регионе. В области насчитывается 1281 памятников истории и культуры, имеющие историческую, культурную и научную ценность. Среди них 218 архитектурных и 1063 археологических памятников. Необходимо периодически проводить археологические исследования в этих исторических местах», - сказал Ж.Туймебаев.
Отметим, что в целях развития местного туризма и восстановления исторических мест, в области ведется разработка специальной программы, которая будет реализовываться поэтапно. Прежде всего археологические исследования и работы по восстановлении начнутся в горах Казыгурт, Ордабасы, в средневековых городищах Отырар, Оксус, Сауран, Сиддак, Мартобе, Ханкорган и в древних поселениях Жуантобе, Караспан и Култобе. Также, восстановительные работы затронут археологические и архитектурные памятники – Кошкар-ата, Керуен сарай, мавзолей Жусупбека в Сузакском районе и других исторических объектов.
Вместе с тем, директор Института археологии им. А.Маргулана, доктор исторических наук, академик Бауржан Байтанаев выступил с докладом об археологических раскопках в городище Ханкорган. Помимо этого, директор КГУ «Архитектурное бюро» Бахытжан Аширбаев рассказал о восстановлении археологических памятников региона.
Наряду с этим, на встрече обсудили состояние археологических памятников Туркестана. На эту тему с докладом выступил Марат Туякбаев, заведующий отделом археологии Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».
Подводя итоги встречи, аким области дал конкретные указания руководителям соответствующих сфер по восстановлению исторических памятников в регионе.
Фото: Самат Мырзалиев
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