В Темиртау мужчину будут судить за жестокое убийство 2-летней дочки
12 октября 2017, 15:06
Девочку сначала избили, а потом задушили.
В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области поступило дело об убийстве двухлетней девочки в Темиртау, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обвиняется в этом преступлении отец убитого ребенка.
Как следует из материалов дела, обвиняемый находился в квартире со своей 2-летней дочерью. Присматривая за ребенком, мужчина употреблял спиртное.
"Около 14.00 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве злости к своей малолетней дочери, которая не слушалась и игнорировала его, при этом зная, что в силу своего малолетнего возраста она не сможет оказать ему сопротивление, решил убить ее", - сказано в материалах дела.
Исполняя задуманное, обвиняемый подошел к дочери и стали избивать ее руками и ногами, практически по всему телу. Далее он повалил ребенка на пол, и ногой придавил ей шею. В результате девочка умерла от удушения.
В ближайшее время в суде начнется рассмотрение данного уголовного дела.
фото: Амурская правда
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