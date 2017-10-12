В Темиртау мужчину будут судить за жестокое убийство 2-летней дочки

Девочку сначала избили, а потом задушили.

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области поступило дело об убийстве двухлетней девочки в Темиртау,





Обвиняется в этом преступлении отец убитого ребенка.





Как следует из материалов дела, обвиняемый находился в квартире со своей 2-летней дочерью. Присматривая за ребенком, мужчина употреблял спиртное.





"Около 14.00 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве злости к своей малолетней дочери, которая не слушалась и игнорировала его, при этом зная, что в силу своего малолетнего возраста она не сможет оказать ему сопротивление, решил убить ее", - сказано в материалах дела.





Исполняя задуманное, обвиняемый подошел к дочери и стали избивать ее руками и ногами, практически по всему телу. Далее он повалил ребенка на пол, и ногой придавил ей шею. В результате девочка умерла от удушения.





В ближайшее время в суде начнется рассмотрение данного уголовного дела.





фото: Амурская правда