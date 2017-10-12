Швейцарцы сделали электрошасси со сменным кузовом
12 октября 2017, 15:10
Полностью Rinspeed Snap рассекретят на ежегодной выставке потребительской электроники (CES), которая откроется в Лас-Вегасе 9 января.
Швейцарская компания Rinspeed, одной из основных специализаций которой является создание концепт-каров с инновационными для автомобильной отрасли решениями, анонсировала свой новый проект – Snap. Это транспортное средство, призванное улучшить дорожную и экологическую обстановку в городах.
Поскольку с увеличением темпа развития высоких технологий аппаратное обеспечение не успевает за программным, сравнительно быстро устаревая, в Rinspeed решили принципиально разделить кузов и шасси. Все компоненты, подверженные износу, физическому и моральному старению, помещаются в платформу, а съемный кузов изготавливается исключительно из долговечных материалов и несет в себе только такие IT-элементы, которые точно не потеряют актуальности через несколько лет. При этом кузова могут быть самые – от развозного фургона до «мобильной гостиной» с высокоскоростным подключением к интернету. Кузов можно использовать и стационарно, например, как временный офис.
Сама платформа имеет, как и все последние разработки Rinspeed, электрический привод и автопилот. Технические характеристики пока не раскрываются, но основная идея состоит в том, что, когда шасси выходит из строя или окончательно устаревает, его утилизируют, заменяя новым, а оригинальным кузовом пользуются и дальше – «в течение 18 и более лет».
Полностью Rinspeed Snap рассекретят на ежегодной выставке потребительской электроники (CES), которая откроется в Лас-Вегасе 9 января.
Текст: Александр Орехов
Фото: Rinspeed
Via cartimes
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