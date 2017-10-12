Внесены изменения и дополнения в формы и правила составления налоговой отчетности
Приказом Министра финансов РК от 4 сентября 2017 года № 533 внесены изменения и дополнения в приказ Министра финансов РК от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления».
В частности, отдельные правила составления налоговой отчетности дополнены пунктами, в которых указаны сроки распространения обязательств по представлению следующих форм налоговой отчетности:
200.00 (приложение 125 к приказу № 587);
220.00 (приложение 79 к приказу № 587);
230.00 (приложение 107 к приказу № 587);
240.00 (приложение 109 к приказу № 587);
700.00 (приложение 88 к приказу № 587);
701.00 (приложение 55 к приказу № 587);
701.01 (приложение 91 к приказу № 587);
910.00 (приложение 119 к приказу № 587);
911.00 (приложение 121 к приказу № 587);
Кроме того, утверждены новые приложения:
126) правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00) согласно приложению 126 к приказу № 587;
127) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00) согласно приложению 127 к приказу № 587;
128) правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00) согласно приложению 128 к приказу № 587;
129) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) согласно приложению 129 к приказу № 587;
130) правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) согласно приложению 130 к приказу № 587;
131) форму декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00) согласно приложению 131 к приказу № 587;
132) правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00) согласно приложению 132 к приказу № 587;
133) форму расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (форма 701.00) согласно приложению 133 к приказу № 587;
134) правила составления налоговой отчетности (расчета) текущих платежей по налогу на транспортные средства (форма 701.00) согласно приложению 134 к приказу № 587;
135) форму расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01) согласно приложению 135 к приказу № 587;
136) правила составления налоговой отчетности (расчета) текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (форма 701.01) согласно приложению 136 к приказу № 587;
137) форму упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00) согласно приложению 137 к приказу № 587;
138) правила составления налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса (форма 910.00) согласно приложению 138 к приказу № 587;
139) форму расчета стоимости патента (форма 911.00) согласно приложению 139 к приказу № 587;
140) правила составления налоговой отчетности (расчета) стоимости патента (форма 911.00) согласно приложению 140 к приказу № 587.
Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа № 533.
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