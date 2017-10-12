Калетаев: Таможня на Курыке не имеет техоснащения

При обсуждении ратификации протокола с поправками в соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении на пленарном заседании сената парламента депутат Дархан Калетаев поинтересовался готовностью казахстанско-узбекской границы в Мангистауской области к увеличению пассажиропотока, передает корреспондент Zakon.kz.

«Грузовой поток, тем более пассажиропоток между странами очень большой. С принятием данного соглашения он может еще увеличиться. Насколько готовы таможенные службы в плане технического оснащения? Недавно мы ездили в Мангистауской области и были конкретно в порту Курык. Там мы видели отсутствие технической оснащенности для таможенных служб. Насколько обеспечена готовность», - обратился сенатор к представителям министерства финансов.

На этот счет заместитель председателя комитета госдоходов Минфина Госман Амрин заверил, что узбекско-казахстанская граница полностью оснащена средствами технического контроля, но только 2004-2006 г.г.

«Правительство приняло решение о модернизации пунктов пропуска: либо это будет за счет бюджета, либо на основе государственно-частного партнерства. Эта программа должна начаться в следующем году», - сообщил он.

Ксения Давыдова