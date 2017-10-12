Нацбанк РК оштрафовал три банка за нарушение прав и интересов потребителей финуслуг

Национальным Банком РК по итогам 3 квартала 2017 года проведен мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения:

- выразившееся в несоблюдении банком ограничений при исполнении платежных требований в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и от суммы, поступившей на банковский счет;

- сроков представления информации по запросу заемщика в период обслуживания договора банковского займа;

- порядка ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию;

- выразившееся в неправомерной выдаче банком потребительского займа при превышении максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика;

- в необоснованном наложении банком ареста на банковский счет клиента;

- в предоставлении недостоверных сведений в кредитное бюро;

-в несоблюдении банком требований законодательства к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в части отсутствии должного контроля за соблюдением выполнения подразделениями банка требований внутренних правил и процедур;

- в непредставлении, а равно несвоевременном представлении банками запрошенных Национальным Банком документов и пояснений в рамках документальных проверок.

По итогам выявленных нарушений в отношении трех банков применены санкции в виде наложения и взыскания штрафов. В отношении 11-ти банков принято 14 ограниченных мер воздействия, в том числе 12 письменных предписаний и два письменных предупреждения.

В сообщении отмечается, что в случае нарушениях прав, потребители финуслуг могут обратиться в Национальный банк РК и к банковскому омбудсману.

Екатерина Ионова