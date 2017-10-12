Как будут регулировать миграционные процессы в Астане

Маслихат столицы своим решением от 8 сентября 2017 года утвердил Правила регулирования миграционных процессов в городе Астане, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, правила разработаны в целях обеспечения управляемости миграционных процессов и экономического роста, укрепления безопасности столицы и создания условий для реализации социально-экономических прав мигрантов.





Таким образом, регистрация граждан осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, служебных зданиях.





Регистрация по месту жительства осуществляется на основании документов, подтверждающих приобретение гражданами в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, в том числе по договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющих им право на вселение в жилище по иным основаниям, предусмотренным законодательством республики, по письменному согласию собственника жилища.





Местные исполнительные органы осуществляют иные полномочия в сфере регулирования миграционных процессов, возлагаемые на них законодательством РК.





Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



