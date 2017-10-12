MINI выпустила спортивный хетч в духе ретро-модели

Компания MINI представила специальную версию своего трехдверного хетчбэка, получившую название 1499 GT. Новинка выпущена в честь классического MINI 1275 GT 1969 года, который производитель называет одним из самых известных доступных драйверских автомобилей своей эпохи.





Индекс 1275 у классической модели означал объем двигателя в кубических сантиметрах – тем самым подчеркивалось ее отличие от 998-кубового MINI Cooper. При этом 1499 GT получил не 1,5-литровый, а обычный 1,2-литровый 102-сильный мотор от базового MINI One. Вся разница сводится к оформлению и оснащению.





Так, MINI 1499 GT будет доступен в двух вариантах – с белым кузовом и черными полосками с логотипом спецверсии или черным кузовом и золотистыми полосками. В дополнение к комплектации One здесь установлены аксессуары из каталога John Cooper Works – 17-дюймовые легкосплавные диски, тонированные стекла, бамперы, боковые пороги, спойлер, спортивные сиденья и руль.





Тираж MINI 1499 GT ограничат 1499 экземплярами. Эти автомобили будут выпущены с ноября 2017-го по февраль 2018 года, причем купить их можно будет только в Великобритании. Цены начинаются с £16,990.



