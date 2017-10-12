Эксперт из ЕС: Вы более продвинутые в правосудии, европейским странам есть чему поучиться
12 октября 2017, 15:51
«Я, как представитель европейского проекта, для себя очень много нового узнала и могу честно сказать, что у нас в Европе, не так как у вас. Вы более продвинутые» - Радость Тофтисова-Матерон.
Эксперт в области правосудия из Европейского союза Радость Тофтисова-Матерон назвала работу судебной системы Казахстана продвинутой. Более того, она считает, что Старому Свету есть чему поучиться у молодой республики в этой области, передает корреспондент Zakon.kz.
Радость Тофтисова-Матерон ключевой эксперт по повышению профессионализма Проекта ЕС «Содействие и укрепление верховенства права в Кыргызской республике». При содействии ее организации в Казахстан приехала делегация из Киргизии для ознакомления с казахстанской системой образовательных программ послевузовского образования, переподготовки, повышения квалификации судей и работников судебной системы. Состоялись встречи с судьями Верховного Суда РК и руководящим составом Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде. Также гостям продемонстрировали практические преимущества электронных сервисов правосудия и работы Ситуационного центра Верховного суда.
«Мы действительно очень довольны этой поездкой, она не первая, но одна из самых успешных. Мы здесь чувствовали себя буквально как дома. И я, как представитель европейского проекта, для себя очень много нового узнала и могу честно сказать, что у нас в Европе, не так как у вас. Вы более продвинутые, вы достигли больших успехов и европейским странам многому можно у вас научиться. Поэтому я вас искренне поздравляю», - сказала Радость Тофтисова-Матерон.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: ibirzha.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882977-369a3326735a367c1ecaff5fba2ff9e0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...