В Кыргызстане задержали члена террористической группировки
12 октября 2017, 15:52
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Спецслужбы задержали кыргызстанца, который в прошлом году вернулся из Сирии для организации терактов в стране и других государствах Центральной Азии.
Сотрудники Госкомитета национальной безопасности КР задержали гражданина Кыргызстана по подозрению в подготовке и совершении терактов, передает пресс-служба ГКНБ.
По ее данным, 39-летний уроженец Ошской области К. Х. был задержан 12 октября в рамках контртеррористической деятельности. Спецслужбы выявляли и пресекали попытки проникновения на территорию Кыргызстана боевиков международных террористических организаций (МТО), перебрасываемых в составе диверсионных групп из Сирии.
Госкомитет сообщает, что в 2013 году задержанный выехал из Кыргызстана в Сирию, где вступил в состав террористической группировки "Джабхат Фатх аш Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра")* и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.
"В 2016 году по указанию главарей МТО К. Х. был переброшен из Сирии в страны Центральной Азии для оседания, подготовки и организации террористических акций, в том числе на территории Кыргызстана", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
*Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана
© Фото / пресс-служба ГКНБ
Источник: Sputnik Кыргызстан
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