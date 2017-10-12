В Кыргызстане задержали члена террористической группировки

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности КР задержали гражданина Кыргызстана по подозрению в подготовке и совершении терактов, передает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 39-летний уроженец Ошской области К. Х. был задержан 12 октября в рамках контртеррористической деятельности. Спецслужбы выявляли и пресекали попытки проникновения на территорию Кыргызстана боевиков международных террористических организаций (МТО), перебрасываемых в составе диверсионных групп из Сирии.





Госкомитет сообщает, что в 2013 году задержанный выехал из Кыргызстана в Сирию, где вступил в состав террористической группировки "Джабхат Фатх аш Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра")* и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.





"В 2016 году по указанию главарей МТО К. Х. был переброшен из Сирии в страны Центральной Азии для оседания, подготовки и организации террористических акций, в том числе на территории Кыргызстана", — говорится в сообщении.





В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





*Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана



