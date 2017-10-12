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Назарбаев осуществил мечту мальчика из Аральска

12 октября 2017, 15:54

Мальчик мечтал увидеть Астану.

Ученик второго класса из Аральска приехал в столицу вместе с родителями по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает BNews.kz.

Во время рабочей поездки в Кызылординскую область Нурсултан Назарбаев встретился с молодыми спортсменами, а также лучшими учениками со всей области - тезками самого Елбасы.

На встречу из Аральска в тот день приехал и второклассник Нурсултан Жаксыкелдиев, который растрогал Президента своим обращением. Мальчик признался, что очень мечтает увидеть нашу столицу - гордость всех казахстанцев, ведь он никогда там не был. Глава государства не смог отказать маленькому гостю и позвал Нурсултана вместе с родителями посетить столицу Казахстана.

И теперь мечта юного аральца сбылась - вместе с папой, мамой, сестренкой и бабушкой он прилетел в Астану.

«В Астану я прилетел на самолете из Кызылорды. Сюда я приехал при помощи Нурсултана-ата, он меня позвал в гости с моей семьей. Это моя первая поездка, мы уже посетили Байтерек - мне очень понравилось», - рассказал маленький Нурсултан.

Мальчик признался, что в будущем мечтает стать президентом, ведь встреча с Нурсултаном Назарбаевым ему запомнится на всю жизнь.

«Когда к нам в Кызылординскую область приехал Нурсултан Назарбаев, я обратился к нему. Он погладил меня по голове, и мы сделали фотографию. Тогда он спросил, кем я хочу быть, я ответил, что президентом или космонавтом. После этого он позвал меня в гости в Астану», - поделился Нурсултан.

Уже сейчас будущий президент знает, что нужно делать, чтобы его мечта осуществилась.

«Нужно хорошо учиться и никогда не получать четверки, тройки и двойки. Я учусь на одни пятерки. Первый класс окончил на отлично», - рассуждает мальчик.

Радостью от поездки поделилась и мама Нурсултана - Гульзат.

«Мы были очень рады приглашению нашего Елбасы. В столице мы впервые, это была наша мечта, и вот она исполнилась. Большая благодарность Нурсултану Назарбаеву», - сказала мама Нурсултана.

По ее словам, Нурсултан очень общительный и смышленый ребенок, и она верит, что ее сын когда-нибудь осуществит свое заветное желание стать президентом.

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