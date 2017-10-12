В Украине россиянина заподозрили в подготовке захвата власти

Прокуратура Украины вручила уведомление о статусе подозреваемого по уголовному делу о свержении власти на Украине и подготовке к беспорядкам в Одессе в 2014 году гражданину РФ Евгению Мефедову, ранее оправданному по делу 2 мая, сообщил его адвокат Валентин Рыбин,

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади, из-за которых погибли шесть человек. По этому делу проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". Сразу после объявления оправдательного приговора Мефедова и Сергея Долженкова задержали по новому обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Киевский районный суд Одессы арестовал их на два месяца.





"Мефедову предъявлено новое подозрение", — написал в четверг адвокат Рыбин на странице в Facebook.



