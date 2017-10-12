В Украине россиянина заподозрили в подготовке захвата власти
12 октября 2017, 15:56
Мефедова подозревают в координации действий участников "антимайдана" в Одессе в 2014 году и обеспечении их оружием.
Прокуратура Украины вручила уведомление о статусе подозреваемого по уголовному делу о свержении власти на Украине и подготовке к беспорядкам в Одессе в 2014 году гражданину РФ Евгению Мефедову, ранее оправданному по делу 2 мая, сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передает РИА Новости.
Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади, из-за которых погибли шесть человек. По этому делу проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". Сразу после объявления оправдательного приговора Мефедова и Сергея Долженкова задержали по новому обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Киевский районный суд Одессы арестовал их на два месяца.
"Мефедову предъявлено новое подозрение", — написал в четверг адвокат Рыбин на странице в Facebook.
Согласно фотокопии уведомления о подозрении, опубликованной Рыбиным, Мефедовау инкриминируют обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "подготовка к организации массовых беспорядков". По этим статьям Мефедову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискаций имущества.
В частности, россиянина подозревают в участии в автопробеге "Одесса-Николаев" в марте в 2014 году, который, по версии следствия, был направлен на пропаганду идей сепаратизма среди населения Одессы и Одесской области. Кроме этого, Мефедова подозревают в координации действий участников "антимайдана" в Одессе в 2014 году и обеспечении их оружием.
Фото © РИА Новости / Стрингер
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