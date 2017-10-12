Министр обороны РК принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Главы оборонных ведомств подписали документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ, план работы Совета министров обороны на 2018 год.

Казахстанская военная делегация во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым приняла участие в работе заседания Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в г. Душанбе.





На заседании стороны обсудили вопросы использования различных систем связи, создания Международной ассоциации Армейских игр, сотрудничества в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, наметили совместные мероприятия объединенной системы ПВО государств Содружества в 2018 году.





Кроме того, главы оборонных ведомств подписали документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ, план работы Совета министров обороны на 2018 год.





По итогам работы заседания участники СМО СНГ определили дальнейший вектор развития взаимодействия военных ведомств в топографической сфере, военных СМИ, обмена архивными документами и использования баз данных в интересах военно-мемориальной работы в вооруженных силах стран Содружества, развития сотрудничества в области физической подготовки и спорта и ряд других документов.





Также, 12 октября текущего года состоялась встреча министров обороны государств – участников СНГ с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.



