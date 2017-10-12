Министр обороны РК принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
12 октября 2017, 15:59
Главы оборонных ведомств подписали документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ, план работы Совета министров обороны на 2018 год.
Казахстанская военная делегация во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым приняла участие в работе заседания Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в г. Душанбе.
На заседании стороны обсудили вопросы использования различных систем связи, создания Международной ассоциации Армейских игр, сотрудничества в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, наметили совместные мероприятия объединенной системы ПВО государств Содружества в 2018 году.
Кроме того, главы оборонных ведомств подписали документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ, план работы Совета министров обороны на 2018 год.
По итогам работы заседания участники СМО СНГ определили дальнейший вектор развития взаимодействия военных ведомств в топографической сфере, военных СМИ, обмена архивными документами и использования баз данных в интересах военно-мемориальной работы в вооруженных силах стран Содружества, развития сотрудничества в области физической подготовки и спорта и ряд других документов.
Также, 12 октября текущего года состоялась встреча министров обороны государств – участников СНГ с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882984-b953e7c2d0c5d310c3ddaf09528d4b38
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...