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Сколько казахстанцев уже знают латинский алфавит?

12 октября 2017, 16:01

Выпускники среднеобразовательных школ уже знакомы с латинским алфавитом.

Директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов ответил на вопрос о том, сколько граждан Казахстана уже владеют латинским алфавитом, сообщает ortcom.kz.

«Отталкиваюсь от такой цифры. У нас в 7-м классе изучают химию, где проходят систему Менделеева, там все латинские буквы охвачены. В 7-м или 8-м классе во всех школах изучают систему Си по физике, где, скажем, масса – m, сила – f и так далее. Там тоже все латинские буквы охвачены. По биологии, географии тоже — азимуты, компас и другое», — сказал Ербол Тлешов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций в четверг.

Спикер отметил, что выпускники среднеобразовательных школ уже знакомы с латинским алфавитом.

«Мы все знакомы с латинским алфавитом. На каком латинском алфавите? Мы на классическом – без апострофов, без диграфов. Теперь нам придется использовать те знания латинского языка и направить на новый казахский алфавит. Знаки-то латиницы мы все знаем, но читать и писать надо», — подчеркнул Ербол Тлешов.

По его мнению, для этого понадобится «определенное время».

Ербол Тлешов также ответил на вопрос – сколько времени в среднем может понадобиться для того, чтобы латинский алфавит выучили те, кто знает или не знает казахский язык вообще.

«Мы провели апробацию, за две недели люди научились писать», — сказал Тлешов, уточнив, что речь идет о слушателях, знавших грамматику казахского языка.

«У меня была и русскоязычная аудитория. Она не хуже разобралась», — добавил Ербол Тлешов.

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