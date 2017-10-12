Создатель Panoz представил два электровнедорожника

Соучредитель и гендиректор Green4U Technologies Джек Перковски говорит, что MTU-6 и Enova ориентированы, в первую очередь, на корпоративных клиентов.

Американский электромобильный стартап Green4U Technologies представил свои первые модели – сразу две. Это трехрядные внедорожники MTU-6 и Enova, каждый из которых имеет шестидверный кузов.





Обе новинки построены на общей алюминиевой платформе собственной разработки Green4U, и силовая установка у них, судя по всему, тоже одинаковая – во всяком случае, и для MTU-6, и для Enova заявлен запас хода в 230 миль (370 км). Детальные технические характеристики, цены и дату начала продаж стартап пообещал раскрыть в ближайшем будущем. Предполагается, что первые покупатели получат свои электромобили уже во втором квартале следующего года.













Соучредитель и гендиректор Green4U Technologies Джек Перковски говорит, что MTU-6 и Enova ориентированы, в первую очередь, на корпоративных клиентов, поскольку транспортные компании, чьи машины проезжают по 50 тысяч миль в год, могут сэкономить тысячи долларов на топливе и техобслуживании, используя электромобили. При этом в течение следующих двух лет Green4U собирается вывести на рынок полный модельный ряд, в котором, помимо внедорожников, будут присутствовать компактные городские электрокары, седаны, пассажирские и грузовые фургоны, средние и тяжелые коммерческие автомобили. Многие из этих электромобилей, включая восьмидверную версию Enova, будут построены на все том же алюминиевом шасси.

Вторым основателем и председателем правления Green4U является Дон Пэноц – бизнесмен, создавший вместе с сыном марку спортивных автомобилей Panoz, известную своими дорожными и гоночными моделями. Теперь Green4U является для Panoz головной структурой, и новая компания собирается использовать 30-летний опыт автоспортивных разработок для создания легких и мощных электромобилей. Первый проект – гоночный концепт Green4U Panoz Racing GT-EV – показали этим летом на «24 часах Ле-Мана».



