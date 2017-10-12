Промышленными предприятиями ЮКО произведено продукции на сумму 510 млрд. тенге

Сегодня в Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Батырхана Курмансеита по проделанным работам с начала текущего года. В ходе пресс-конференции спикер рассказал о ключевых социально-экономических показателях в направлении индустриализации и развития, отмеченных в третьем направлении Плана Нации «100 конкретных шагов» и направленных на реализацию 5 институциональных реформ Главы государства, передает пресс-служба акима ЮКО.





По информации руководителя, за восемь месяцев текущего года промышленными предприятиями области произведено продукции на сумму 510,1 млрд. тенге. В том числе, предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 353 млрд. тенге.





Наряду с этим, он подчеркнул, что в регионе в целях поддержки предпринимательства успешно реализуется программа «Индустриально-инновационного развития».





«В рамках программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 гг. планируется реализация 135 проектов на сумму 1,2 трлн. тенге, с созданием более 17,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время, в рамках государственной программы реализовано 49 проектов на сумму 47,7 млрд. тенге и создано более 1900 постоянных рабочих мест. В 2017 году запланирован запуск 17 проектов на общую сумму 37 млрд. тенге. За отчетный период реализовано 5 проектов на сумму 2,3 млрд. тенге», - сказал руководитель управления.





В целом, до конца года ожидается запуск 12 проектов, стоимостью 34,7 млрд. тенге. На сегодняшний день, 94% запущенных проектов освоили проектную мощность, тем самым произвели продукцию на сумму 71 млрд. тенге. Доля в обрабатывающей промышленности достигла 21%.





Кроме того, Батырхан Курмансеит отметил, что в специальной экономической зоне «Онтустик» реализовано 10 проектов с обшей суммой инвестиций 34,3 млрд. тенге. Данные предприятия произвели продукцию на сумму 22,7 млрд. тенге. Отметим, что производимые товары на территории СЭЗ «Оңтүстік» экспортируются более чем в 15 стран мира, таких как Германия, Англия, Корея, Турция, Россия. До конца текущего года, в указанной зоне планируется запустить еще 3 проекта, стоимостью 2,6 млрд. тенге.









Фото: Самат Мырзалиев















