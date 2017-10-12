В Талдыкоргане состоится открытие IX летней Универсиады

Большая честь провести открытие летней Универсиады выпала Алматинской области. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказали представители Жетысуского государственного университета, на базе которого будет организовано столь грандиозное мероприятие.





Впервые, открытие летних, студенческо-молодежных соревнований, состоится в крытом спортивном комплексе «Жастар». По словам декана факультета Физической культуры и искусства Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова, Ерлана Утегенова, выбору такого решения, способстовали климатические условия.





- Поскольку открытие игр выпало на октябрь, мы учли все ньюансы, здоровье спортсменов и их безопасность, именно поэтому, открытие состоится в спорткомплексе «Жастар». Универсиада, будет проводиться по 37 видам спорта. В основном, здесь примут участие студенты, которые прибыли на соревнования с разных вузов нашей страны. А их не много, не мало, 30 команд. В целом, в нелегкой борьбе, представлять нашу область будут около 180 студентов. Они выступят по таким видам спорта, как: дзюдо, пляжны й воллейбол вольная борьба, самбо, стрельба из лука, тяжелая атлетика, регби и бокс, - подчеркнул Ерлан Казбекович.





В связи с тем, что соревнования состоятся в Жетысуском крае, на студентов университета имени Ильяса Жансугурова, возложены большие надежды.





- Наши ребята всегда добивались хороших результатов, и надеемся, что IX летняя Универсиада не станет исключением. Спорткомплекс дает множество возможностей для красочного проведения мероприятия. В этой связи, мы немного отошли от традиционной организации церемонии открытия, поэтому думается, что будет очень интересно. Мы уделили большое внимание молодежи, при этом не оставили в стороне исторические моменты. Всех секретов раскрывать не будем. Приглашаем на торжественное открытие Универсиады, которое состоится 11 октября, во Дворце спорта «Жастар» города Талдыкорган.





Галина Митковских







